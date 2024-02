36-letni rolnik zginął w makabrycznym wypadku! Wciągnęła go maszyna

Jako ostatni dowiedział się, że ma trafić do więzienia! "Zdziwił się, gdy okazało się, że jest poszukiwany"

Tragiczny wypadek na A1. Co z ekstradycją Sebastiana M.? Nowe informacje. Aż trudno w to uwierzyć

Co z ekstradycją?

Śmiertelny wypadek pod Piotrkowem Tryb. Rolnik wciągnięty przez maszynę

Maszyna rolnicza wciągnęła 36-letniego rolnika, który nie przeżył wypadku. Do tragedii doszło w miejscowości Dziwle pod Piotrkowem Trybunalskim we wtorek, 20 lutego, przed godz. 9.45. Jak informuje PAP, powołując się na świadków zdarzenia, mężczyzna sposobił się do naprawy naczepy maszyny, ale został wciągnięty przez wał napędowy i nie mógł się uwolnić. 36-latkiem rzuciło następnie o ziemię, w wyniku czego zginął na miejscu.

- Na miejsce pojechały 4 zastępy – dwa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Piotrkowa oraz dwa z jednostek OSP. Jeszcze przed naszym przybyciem załoga pogotowia ratunkowego stwierdziła zgon mężczyzny, dlatego działania strażaków ograniczyły się jedynie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia - powiedział portalowi Piotrkowski24.pl bryg. Tomasz Wojtakowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak informuje komisarz Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, sprawę śmiertelnego wypadku rolnika wyjaśnia prokuratura.