Pogodowy armagedon w Polsce. Alerty IMGW i RCB. Chodzi o burze i deszcze

Wtorek, 8 lipca, to początek pogodowego armagedonu, który może się utrzymać w naszym kraju nawet przez kilka dni. Zarówno Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), jak i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały alerty przed prawdziwymi ulewami.

- Uwaga! 08-10.07 prognozowane są intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe - informuje alert RCB.

Z kolei IMGW ostrzega nie tyko przed opadami, ale również burzami. Trzeci, najwyższy stopień alertów wydano dla powiatów znajdujących się w następującym pasie:

Zachodnie Mazowsze;

województwo łódzkie;

województwo śląskie;

południowa część województwa małopolskiego.

Gdzie będzie burza? Tam wystąpią najbardziej gwałtowne zjawiska

To właśnie w powyższych regionach należy się spodziewać najbardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 90 mm do 140 mm, miejscami około 170 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 50 mm do 70 mm, miejscami do 90 mm, na dzień 09.07 – od 30 mm do 50 mm, a na noc 09/10.07 – od 10 mm do 20 mm, w rejonach górskich do 35 mm - informuje IMGW.

Alertami drugiego stopnia, które ostrzegają przed nieco mniejszymi, ale nadal znacznymi opadami, objęte są następujące województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i opolskie.

Alerty 2. i 1. stopnia dla większości Polski

Alerty 1. stopnia, noszące kolor żółty, dotyczą: części województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, wschodniej części Wielkopolski i województwa dolnośląskiego, województwa podlaskiego, wschodniej części województw lubelskiego i podkarpackiego.

- Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami będą występować burze. Prognozowana suma opadów zwykle od 50 mm do 70 mm, punktowo około 100 mm. Suma opadów prognozowana na wieczór i noc 08/09.07 wynosi od 15 mm do 25 mm, w czasie burz do 40 mm, na dzień 09.07 – miejscami od 10 mm do 20 mm, na noc 09/10.07 – od 15 mm do 35 mm, a na dzień 10.07 – od 15 mm do 25 mm, w czasie burz punktowo do 35 mm - podaje IMGW.

Już minionej nocy, z poniedziałku na wtorek, 8 lipca, przez część Polski przeszły nawałnice i burze - w całym kraju strażacy interweniowali ponad 2 200 razy.