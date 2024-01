i Autor: KPP w Pabianicach 37-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna zginęli pod kołami pociągu w dwóch wypadkach, do których doszło tego samego dnia, tj. we wtorek, 23 stycznia, w województwie łódzkim. 37-latka została potrącona na torach w Pabianicach (na zdj.)

Młodzi ludzie nie żyją, wielka tragedia

37-latka i 26-latek zginęli na torach! Makabryczny wtorek w Łódzkiem

37-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna zginęli pod kołami pociągu w dwóch wypadkach, do których doszło tego samego dnia, tj. we wtorek, 23 stycznia, w województwie łódzkim. Do pierwszego zdarzenia doszło w Łodzi w pobliżu skrzyżowania ul. Taborowej z ul. Skrzatów, gdzie zginął 26-latek. Z kolei wieczorem w Pabianicach śmiertelnie potrącona została 37-latka.