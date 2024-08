23-latek przeżył upadek z 4. piętra! Był w mieszkaniu razem z kolegą. Co się stało?!

Organizatorem konkursu dla tych, którzy wspierają osoby borykające się ze społecznym wykluczeniem, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Unijne wsparcie może trafić do organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które mają doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie bezdomności. Do konkursu mogą przystąpić też m.in. samorządy, instytucje kultury i sportu, Kościoły i związki wyznaniowe oraz pracodawcy.

Pieniądze można pozyskać na realizację kompleksowych działań mających na celu powrót do społecznej aktywności osób w kryzysie bezdomności. To m.in. mieszkania treningowe i wspomagane, w których przy pomocy specjalistów takie osoby będą przygotowywane do prowadzenia niezależnego życia.

Najpierw diagnoza problemu. Dopiero potem przemyślana pomoc

- Żeby pomóc osobom bezdomnym podstawą jest zdiagnozowanie i usunięcie powodu takiego stanu rzeczy. To może być kryzys rodzinny, utrata pracy, problemy zdrowotne i inne. Po ich wyeliminowaniu można przystąpić do warsztatów i szkoleń mających na celu wyrobienie nawyków potrzebnych do utrzymania mieszkania i samodzielnego funkcjonowania, potem podnoszenie kwalifikacji zawodowych – tłumaczy ideę takich działań dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Łukasz Chłądzyński.

Inne formy wsparcia z unijnym dofinansowaniem dotyczą aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej m.in. poprzez indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, rozwijania kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym. To także praktyki, staże, zatrudnienie wspomagane.

Nabór wniosków potrwa do 11 września. Pula pieniędzy do rozdysponowania wśród beneficjentów robi wrażenie - to aż 3,9 mln zł. Dofinansowanie każdego ze złożonych projektów może wynieść nawet 95 proc. wydatków.

