i Autor: Shutterstock; Policja Mieszkaniec Wielkopolski został pobity i porwany w czasie randki w ciemno, na którą umówił się w Łęczycy

44-latek wyskoczył z jadącego auta! Został porwany i pobity w czasie randki

Mężczyzna został pobity i porwany w czasie randki w ciemno, na którą umówił się w Łęczycy. W czasie spotkania z 31-latką, do którego doszło w jej mieszkaniu, do lokum wszedł 36-latek, po czym ofiara została pobita, okradziona i porwana. Sprawcy, do których dołączył 38-letni mężczyzna, uwięzili poszkodowanego w jego aucie, z którego wyskoczył w czasie jazdy.