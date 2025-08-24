Poszukiwali go w Austrii, odnalazł się na dworcu w Koluszkach. 38-latek trafił za kratki

Niespodziewany finał miała poranna interwencja funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na stacji kolejowej w Koluszkach. Okazało się, że jeden z mężczyzn, wobec których interweniowali sokisci, był poszukiwany przez austriackie organy ścigania.

i Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe