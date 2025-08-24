Poszukiwali go w Austrii, odnalazł się na dworcu w Koluszkach. 38-latek trafił za kratki

2025-08-24 11:37

Niespodziewany finał miała poranna interwencja funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na stacji kolejowej w Koluszkach. Okazało się, że jeden z mężczyzn, wobec których interweniowali sokisci, był poszukiwany przez austriackie organy ścigania.

  • Pijany mężczyzna, poszukiwany przez austriacką policję, został zatrzymany na dworcu w Koluszkach.
  • Interwencja Straży Ochrony Kolei doprowadziła do ujęcia 38-latka, stwarzającego zagrożenie na peronie.
  • Jakie przestępstwa popełnił mężczyzna, że poszukiwano go za granicą?

Pijany mężczyzna na peronie. Interweniował patrol SOK

Jak informuje Straż Ochrony Kolei, w środę, 20 sierpnia, tuż po godzinie 6:00 rano zgłoszono do dyżurnego SOK obecność dwóch nietrzeźwych mężczyzn na peronie w Koluszkach, którzy ledwo trzymali się na nogach.

„Swoim zachowaniem mężczyźni stwarzali zagrożenie dla swojego zdrowia i życia oraz dla bezpieczeństwa ruchu pociągów. Na miejsce wysłano patrol SOK, który bezzwłocznie podjął interwencję oraz ze względu na stan jednego z mężczyzn wezwał Policję”

– informuje Straż Ochrony Kolei.

38-latek poszukiwany przez autriacką policję

Szybko okazało się, że mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego był poszukiwany przez austriacką policję w celu aresztowania ekstradycyjnego.

Finalnie 38-latek został osadzony w areszcie Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód.

