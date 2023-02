Ksiądz skazany za pornografię dziecięcą cichaczem przeniesiony do innej parafii. Teraz pełni posługę w Pabianicach

W śmiertelnym wypadku na A1 pod Radomskiem zginął 52-letni kierowca tira, mieszkaniec Sosnowca. Do zdarzenia doszło w piątek, 24 lutego, ok. godz. 3. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, pojazd ciężarowy z naczepą marki Renault zjechał nagle z prawego na lewy pas jezdni, a następnie uderzył w bariery energochłonne. Mężczyzna zginął na miejscu. Jak informuje starszy kapitan Marek Jeziorski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, 52-latek prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Te informacje musi jednak potwierdzić policyjne śledztwo prowadzone pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej. - Ciało ofiary zostało zabezpieczone na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok, a tir będzie poddany dalszym badaniom. Na ten moment jest za wcześnie, by stwierdzić, czy przyczyna wypadku leży po stronie kierowcy, usterki pojazdu czy może warunków atmosferycznych - dodaje asp. Agnieszka Kropisz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji.

