Opoczno. 57-latek spadł ze schodów i zginął. Śmiertelny wypadek w lokalu

W jednym z lokali gastronomicznych w Opocznie doszło do śmiertelnego wypadku, w którym po upadku ze schodów zginął 57-latek. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 12 lutego przed godz. 1. Na miejsce dotarła jako pierwsza załoga karetki pogotowia. - Gdy do lokalu weszli mundurowi, ratownicy medyczni prowadzili reanimację mężczyzny, ale nie zdołali uratować mu życia. Z tego, co wiem, poszkodowany odniósł poważne obrażenia głowy, spadając z kilku stopni schodów, co ustaliliśmy wstępnie, korzystając m.in. z zamontowanego wewnątrz obiektu monitoringu - mówi aspirant sztabowa Barbara Stępień, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Kobieta nie zdradza, o jaki dokładnie lokal chodzi, dodając tylko, że było to miejsce w typie kawiarni/klubu, a do wypadku doszło, gdy 57-latek opuszczał już budynek. Sprawą nieszczęśliwego zdarzenia w Opocznie zajęła się również tamtejsza prokuratura rejonowa.

