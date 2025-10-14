Policja w Wieluniu bada, czy 60-latka została narażona na niebezpieczeństwo po tym, jak poczuła uderzenie w ramię na swojej posesji w Masłowicach.

jest podejrzenie, że kobieta mogła zostać trafiona rykoszetem podczas odbywającego się w pobliżu zbiorowego polowania.

Chociaż nie stwierdzono obrażeń, poszkodowana trafiła do szpitala. Czy uda się ustalić sprawcę?

Masłowice. 60-latka trafiona rykoszetem podczas polowania?

Mundurowi z Wielunia sprawdzają, czy w związku ze zdarzeniem w Masłowicach nie doszło do ewentualnego narażenia kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W niedzielę, 12 października, przebywająca na swojej posesji 60-latka poczuła uderzenie w ramię. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy ustalili, że w tym czasie w pobliżu odbywało się zbiorowe polowanie, stąd podejrzenie, że poszkodowana mogła zostać trafiona rykoszetem.

- Mimo że na jej ciele nie ujawniono żadnych obrażeń, skarżąca się na ból ręki 60-latka została zabrana do szpitala ma badania - przekazała aspirantka sztabowa Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

