Śmiertelny wypadek na DK14. Mieszkaniec Łodzi zginął w zderzeniu z tirem

W Sosnowcu-Pieńkach na drodze krajowej nr 14 doszło do śmiertelnego wypadku, którego ofiarą jest 63-letni mieszkaniec Łodzi. Wszystko działo się w poniedziałek, 20 lutego, ok. godz. 4. Kierujący osobowym suzuki jechał od Łodzi w kierunku Strykowa, gdy jak wstępnie informuje policja Zgierzu, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Man, za kierownicą którego siedział 38-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego. 63-latek z Łodzi zginał na miejscu, nic nie stało się drugiemu z mężczyzn - był trzeźwy. - Prowadzimy w tej sprawie czynności zmierzające do ustalenia szczegółowych przyczyn i okoliczności wypadku, które nadzoruje miejscowa prokuratura - młodszy aspirant Łukasz Krzemień z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje