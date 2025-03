Autor:

Spis treści

Schroniska dla zwierząt w Polsce

Schroniska dla zwierząt to miejsca, które zapewniają tymczasową opiekę oraz bezpieczeństwo porzuconym lub bezdomnym pupilom. Najczęściej mowa o psach i kotach, które w takich placówkach czekają na swój nowy, ciepły i kochający dom. W całej Polsce miejsc tego typu jest niestety od groma i każdego dnia pracownicy owych ośrodków próbują znaleźć odpowiednich opiekunów dla futrzastych czworonogów. To jednak niezbyt łatwe wyzwanie i wciąż sporo osób rezygnuje z adopcji ze względów finansowych. Owy problem zauważyła gmina Kamieńsk, która chcąc zachęcić społeczeństwo do adopcji zwierząt ze schroniska, postanowiła wprowadzić program "700 plus na psa i kota".

700 plus na psa i kota. Wsparcie finansowe dla właścicieli czworonogów

Program "700 plus na psa i kota" to wyjątkowa inicjatywa, na którą zdecydowała się gmina Kamieńsk. Okazuje się, że osoby, które zechcą zaadoptować zwierzę ze schroniska w owej gminie, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci jednorazowej wypłaty 700 zł.

Każdy, kto zdecyduje się na taki krok, musi podpisać umowę z urzędem gminy, w której zawarte są określone wymogi. Jednym z wymogów jest m.in. przedstawienie faktur dokumentujących wydatki na nowego pupila, które będą podstawą to wypłacenia dofinansowania. O takowe wsparcie może ubiegać się mieszkaniec z każdego rejonu Polski, bowiem schronisku zależy na tym, by zwierzęta znalazły nowy dom, lecz nieważne w którym miejscu w kraju.

Schronisko dla zwierząt w Gaju, sparaliżowany pies, zbiórka na nowy wózek. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd