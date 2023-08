Nowy trop ws. zaginięcia 28-letniej Anety. Jej mąż trafił do aresztu, ale to nie koniec śledztwa

Ogromny mandat dla 25-letniej rowerzystki! Mogłaby za to kupić... drugi rower [AKTUALIZACJA]

Łódź. Chłopiec podrzucony do okna życia sióstr urszulanek. "Był porządnie ubrany"

W piątek, 18 sierpnia w oknie życia funkcjonującym przy domu sióstr urszulanek na ul. Obywatelskiej 60 w Łodzi został odnaleziony chłopiec. Alarm rozległ się o godz. 15.50. Zgodnie z procedurami zakonnice powiadomiły o sprawie pogotowie ratunkowe oraz policję. Dziecko zostało przebadane przez lekarzy. Na szczęście po przeprowadzeniu badań nie stwierdzono, by chłopcu coś dolegało. To już siódme dziecko znalezione w oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi i piąty chłopiec.

- O godz. 15:50 usłyszałyśmy dźwięk alarmu, więc bardzo szybko przybiegłyśmy do okna życia. W nosidełku leżał chłopiec. Był porządnie ubrany, wyglądał zdrowo. Dziecko zostało ochrzczone z wody i nazwane imieniem Mikołaj – opowiada s. Małgorzata Binkowska, przełożona domu sióstr urszulanek.

Czym jest okno życia?

Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję. Rodzice, którzy przeżywają jakikolwiek kryzys w związku z pojawieniem się dziecka mogą zawsze uzyskać wsparcie w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi, pod numerem telefonu: 607 161 580.

Caritas archidiecezji łódzkiej utworzyła trzy okna życia: w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Pabianicach. Oprócz okien życia Caritas, w Łodzi działa jeszcze okno życia w Centrum Medycznym im. L. Rydygiera, przy ul. Sterlinga 13. Dzięki funkcjonującym w archidiecezji łódzkiej oknom uratowano życie 17 dzieci.

Sonda Czy popierasz inicjatywę, jaką jest okno życia? Tak, jest to bardzo potrzebne Nie, moim zdaniem powinno się zachęcać rodziców, by sami wychowywali dzieci - muszą za nie brać odpowiedzialność