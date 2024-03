i Autor: shutterstock(3) Niespełna 2-letnia dziewczynka została pogryziona przez amstaffa w mieszkaniu w Wieluniu. W tym czasie w domu przebywała również matka poszkodowanej

Sprawę wyjaśniają policjanci

Amstaff pogryzł 2-latkę na oczach matki! Trafiła do szpitala. Przerażające sceny w mieszkaniu

Niespełna 2-letnia dziewczynka została pogryziona przez amstaffa w mieszkaniu w Wieluniu. W tym czasie w domu przebywała również matka poszkodowanej, ale na razie nie wiadomo, co sprowokowało atak. 2-latka trafiła z obrażeniami ciała do szpitala w Łodzi, a psem zajął się powiatowy lekarz weterynarii. To on zdecyduje o dalszym losie agresywnego zwierzęcia.