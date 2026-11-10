Atak na sklep w centrum Łodzi. Napastnik mówił o "zabijaniu cywilów"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-10 16:30

Sceny grozy w centrum Łodzi! Do sklepu z roślinami wszedł potężny mężczyzna w ubraniu z elementami wojskowymi i zaczął wygłaszać groźby. „Szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywilów” – miał powiedzieć młodej pracownicy. Kobieta zdołała uciec, ale agresywny klient zaczął demolować lokal. Jak informuje „Express Ilustrowany”, na interwencję policji czekano ponad pół godziny, mimo że komenda znajdowała się zaledwie 160 metrów od sklepu.

Dach radiowozu z napisem Policja i niebieskimi sygnałami. O ataku na sklep w Łodzi przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Super Express Policyjny radiowóz na miejscu zdarzenia / zdjęcie ilustracyjne

Atak na sklep „Roślinnik” w Łodzi. Napastnik groził 23-letniej pracownicy śmiercią

Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 8 listopada, w sklepie „Roślinnik” przy ul. Sienkiewicza 20 w centrum Łodzi, dzień po zamachu w Krakowie. Jak podaje „Express Ilustrowany”, tuż przed zamknięciem do lokalu wszedł postawny mężczyzna ubrany w strój przypominający wojskowy. Zwrócił się do 23-letniej pracownicy z prośbą o skorzystanie z toalety.

Kobieta najpierw się nie zgodziła, ale po chwili postanowiła wpuścić go na zaplecze. Wtedy nieznajomy miał wypowiedzieć niepokojące słowa.

„Szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywilów” – usłyszała przerażona 23-latka.

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Mężczyzna zdemolował sklep przy Sienkiewicza w Łodzi. Właścicielka Dominika Tomalak-Wacławska wzywała pomoc

Pracownica natychmiast skontaktowała się z właścicielką sklepu, Dominiką Tomalak-Wacławską.

– Pracownica bardzo się wystraszyła, zadzwoniła do mnie i kazałam jej zamknąć go w sklepie i uciec – opowiadała właścicielka „Expressowi Ilustrowanemu”.

Kobieta szybko dotarła na miejsce i o godz. 16.02 wezwała pomoc, dzwoniąc pod numer 112. W tym czasie agresywny mężczyzna demolował lokal. Rzucał wyposażeniem, uderzał meblami w szyby, a przy użyciu szlifierki rozbijał okna.

Ponieważ funkcjonariusze nie przyjeżdżali, właścicielka ponownie zadzwoniła na numer alarmowy o godz. 16.08. Tymczasem 23-latka pobiegła do pobliskiej komendy policji, oddalonej od sklepu o zaledwie 160 metrów.

Łódzka policja tłumaczy czas interwencji. Komisarz Kamila Sowińska zabiera głos

Jak relacjonuje właścicielka, uzbrojeni policjanci w cywilnych ubraniach weszli do lokalu po godz. 16.38 i obezwładnili mężczyznę. Od pierwszego wezwania pomocy upłynęło ponad 36 minut.

Policja nie zgadza się jednak z zarzutami dotyczącymi opóźnienia. Komisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazała, że zgłoszenie przydzielono funkcjonariuszom o godz. 16.08. Policjanci mieli wyruszyć na miejsce o godz. 16.32.

Według przedstawicielki policji interwencja przebiegła zgodnie z obowiązującymi procedurami. Właścicielka sklepu jest jednak oburzona tak długim oczekiwaniem na pomoc.

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