Atak na sklep w centrum Łodzi. Napastnik mówił o "zabijaniu cywilów"

Atak na sklep „Roślinnik” w Łodzi. Napastnik groził 23-letniej pracownicy śmiercią

Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 8 listopada, w sklepie „Roślinnik” przy ul. Sienkiewicza 20 w centrum Łodzi, dzień po zamachu w Krakowie. Jak podaje „Express Ilustrowany”, tuż przed zamknięciem do lokalu wszedł postawny mężczyzna ubrany w strój przypominający wojskowy. Zwrócił się do 23-letniej pracownicy z prośbą o skorzystanie z toalety.

Kobieta najpierw się nie zgodziła, ale po chwili postanowiła wpuścić go na zaplecze. Wtedy nieznajomy miał wypowiedzieć niepokojące słowa.

„Szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywilów” – usłyszała przerażona 23-latka.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w miejscu swojej pracy? Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Mężczyzna zdemolował sklep przy Sienkiewicza w Łodzi. Właścicielka Dominika Tomalak-Wacławska wzywała pomoc

Pracownica natychmiast skontaktowała się z właścicielką sklepu, Dominiką Tomalak-Wacławską.

– Pracownica bardzo się wystraszyła, zadzwoniła do mnie i kazałam jej zamknąć go w sklepie i uciec – opowiadała właścicielka „Expressowi Ilustrowanemu”.

Kobieta szybko dotarła na miejsce i o godz. 16.02 wezwała pomoc, dzwoniąc pod numer 112. W tym czasie agresywny mężczyzna demolował lokal. Rzucał wyposażeniem, uderzał meblami w szyby, a przy użyciu szlifierki rozbijał okna.

Ponieważ funkcjonariusze nie przyjeżdżali, właścicielka ponownie zadzwoniła na numer alarmowy o godz. 16.08. Tymczasem 23-latka pobiegła do pobliskiej komendy policji, oddalonej od sklepu o zaledwie 160 metrów.

Łódzka policja tłumaczy czas interwencji. Komisarz Kamila Sowińska zabiera głos

Jak relacjonuje właścicielka, uzbrojeni policjanci w cywilnych ubraniach weszli do lokalu po godz. 16.38 i obezwładnili mężczyznę. Od pierwszego wezwania pomocy upłynęło ponad 36 minut.

Policja nie zgadza się jednak z zarzutami dotyczącymi opóźnienia. Komisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazała, że zgłoszenie przydzielono funkcjonariuszom o godz. 16.08. Policjanci mieli wyruszyć na miejsce o godz. 16.32.

Według przedstawicielki policji interwencja przebiegła zgodnie z obowiązującymi procedurami. Właścicielka sklepu jest jednak oburzona tak długim oczekiwaniem na pomoc.