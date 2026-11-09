Krwawa zemsta kochanków. Razili Mirona paralizatorem, pobili i udusili. Zwłoki zawinęli w kołdrę

Miron i Marzena pobrali się w 2008 r., wkrótce na świat przyszło ich dziecko, a cztery lata pod ślubie wprowadzili się do nowego domu wybudowanego na obrzeżach miasta i wkroczyli w nowy etap związku. To miało być małżeństwo aż do grobowej deski. Z czasem jednak zaczęły się pojawiać między nimi niesnaski, pierwsze zgrzyty, aż w końcu kobieta wyznała mężowi, że pokochała innego mężczyznę, zawodowego kierowcę ciężarówek, Mariusza S.

Małżonkowi trudno było się z tym pogodzić. Najpierw wyniósł się ze wspólnej sypialni, zamieszkał na innym piętrze, aż w końcu złożył pozew o rozwód. W trakcie rozprawy sądowej zaczęły się kłótnie o podział majątku. Nikt jednak nie przypuszczał, że spory na tym tle będą oznaczały wyrok śmierci dla pana Mirona.

Miron zniknął w 2017 roku. Straszna prawda wyszła na jaw

Mężczyzna zniknął nagle w listopadzie 2017 r. Zaginięcie zgłosiła jego siostra, Emilia Kozłowska. Poszukiwania długo nie przynosiły żadnych efektów, a to mogło oznaczać, że plan zbrodni doskonałej zaczął się spełniać. Nie było ciała, zatem - według niepisanych reguł - nie było zabójstwa. Ale te założenia zaczęły się sypać, gdy przyciśnięta do muru przez śledczych Marzena B. przyznała w końcu, że jej mąż wcale nie zaginął, a został zamordowany przez nią i jej kochanka.

Jego zwłoki w stanie znacznego rozkładu zostały odnalezione jednak dużo później, bo po dwóch miesiącach, w wynajętym przez Mariusza S. garażu w Łodzi. Zawinięte w kołdrę, która była dodatkowo owinięta folią i zabezpieczona taśmą transportową, zostały odkryte przez właściciela budynku, który od pewnego czasu nie mógł skontaktować się z najemcą, który zalegał z płatnościami. Już w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że początkowo mordercy planowali ukryć ciało w beczce, jednak do niej nie zmieściło. Dlatego zapakowane w kołdrę zostało wrzucone do samochodu należącego do kobiety, a następnie wywiezione kilkadziesiąt kilometrów od Łowicza.

Jak ustaliła prokuratura, Miron Biernacki został najpierw rażony paralizatorem, a następnie pobity i uduszony. Kochanek Marzeny B. został zatrzymany niedługo po odnalezieniu zwłok, na terenie Niemiec, gdzie się ukrywał.

Oboje usłyszeli zarzuty morderstwa, a prokuratura ustaliła, że motywem ich działania była chęć przejęcia całego majątku małżonków, który w przypadku rozwodu uległby podziałowi.

Siostra zamordowanego walczyła o zmianę wyroku dla Marzeny B.

W pierwszym procesie, który zakończył się w 2019 r. sąd niespodziewanie zdecydował, że za morderstwo odpowiada jedynie Mariusz S.. Został on skazany na 25 lat więzienia. Marzena B. usłyszała wyrok 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za zacieranie śladów. Z orzeczeniem wobec kobiety nie zgodziła się prokuratura, która wniosła apelację do sądu wyższej instancji, argumentując, że żona pana Mirosława również brała czynny udział w jego zabójstwie. O wyższy wyrok dla swojej szwagierki walczyła też siostra zmarłego Emilia Kozłowska, przekonana o jej winie za morderstwo.

Sąd Apelacyjny uznał, że tę kwestię trzeba zbadać jeszcze raz, uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W powtórzonym procesie sąd uznał oboje za winnych zamordowania pana Mirona i wymierzył im karę po 25 lat więzienia.

- Oskarżeni wspólnie i w porozumieniu przygotowywali się do zabójstwa - uzasadniał wówczas sędzia Marek Chmiela.

- Dzień przez zbrodnią oskarżony przywiózł na teren posesji beczkę, w której miało zostać ukryte ciało po morderstwie. Nie stało się tak, bo zwłoki nie zmieściły się do środka. Podstawowym motywem ich działania była chęć przejęcia całego majątku po zmarłym. W sądzie toczył się proces rozwodowy małżonków, który mógł się zakończyć orzeczeniem o winie oskarżonej, co miałoby wpływ na podział dóbr po rozwodzie - mówił sędzia.

Tym razem od tego wyroku odwołali się oboje oskarżeni. Sąd Apelacyjny utrzymał go jednak w mocy. Kiedy w 2022 roku ogłaszał swoją decyzję, siostra pana Mirona schowała twarz w dłoniach. - Pięć lat walczyłam o sprawiedliwość - mówiła tuż po wyroku. - Wreszcie koniec tej gehenny - podkreśliła.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Zemsta kochanków. Zabili Mirona zanim doszło do rozprawy rozwodowej

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