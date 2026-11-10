Uzbrojony mężczyzna blisko galerii handlowej w Łodzi? Policja jedzie na miejsce!

Mężczyzna z bronią w centrum Łodzi? Chodzi o okolice Manufaktury, policja sprawdza zgłoszenie

Naprawdę coś się działo czy to tylko panika wywołana niedawnym zamachem w Krakowie? Do pewnego niepokojącego zdarzenia doszło dziś, we wtorek, 10 listopada po południu w centrum Łodzi. Po godzinie 12 policja otrzymała niepokojące zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał mieć przy sobie przedmiot przypominający broń.

Zawiadomienie przekazała kobieta, która siedziała w samochodzie na ulicy Żeligowskiego. Według jej relacji w pobliżu Manufaktury miał znajdować się podejrzany mężczyzna. Kobieta zadzwoniła pod numer 112, a informacja trafiła do łódzkich policjantów.

Mężczyzna z bronią w Łodzi? Policja wyjaśnia

Na miejsce skierowano patrole, które rozpoczęły sprawdzanie zgłoszenia. Na razie nie udało się jednak potwierdzić, czy mężczyzna rzeczywiście miał przy sobie broń.

– Otrzymali zgłoszenie z numeru alarmowego 112, z treści którego wynika, że kobieta siedząca w pojeździe na ulicy Żeligowskiego ma widzieć mężczyznę trzymającego w ręku przedmiot przypominający broń – przekazała Radiu ESKA Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Policjanci mają jednak problem z ustaleniem szczegółów zdarzenia. Kobieta, która zawiadomiła służby, nie odbiera telefonu.

– Z uwagi na fakt, iż zgłaszająca nie odbiera telefonu, sprawdzana jest również wiarygodność przedmiotowego zgłoszenia – wyjaśniła Kamila Sowińska.

Patrole policji w okolicach Manufaktury

Jak informuje „Dziennik Łódzki”, funkcjonariusze sprawdzają okolice Manufaktury i próbują ustalić, czy rzeczywiście doszło do niebezpiecznej sytuacji. W ten rejon skierowano dodatkowe patrole.

Na obecnym etapie nie wiadomo, kim miał być opisywany mężczyzna ani co dokładnie trzymał w ręku. Nie ma też potwierdzonych informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców.

Policja apeluje o zachowanie spokoju. Funkcjonariusze podkreślają, że zgłoszenie jest weryfikowane, a okoliczności zdarzenia pozostają niewyjaśnione.

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