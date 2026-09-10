Pogoda w Łodzi na weekend 11-13 września

Mieszkańcy Łodzi mogą spodziewać się weekendu z wyraźną zmianą aury. Początek będzie chłodny i pochmurny, ale już sobota przyniesie znaczną poprawę pogody i więcej słońca. Temperatura w najcieplejszym momencie sięgnie 20 stopni Celsjusza. Wiatr przez całe trzy dni pozostanie łagodny, nie wpływając znacząco na odczuwalną temperaturę.

Pochmurny i deszczowy piątek

Weekend w Łodzi rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 11 września, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 17 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 11°C. Prognozowane są również niewielkie opady deszczu, które mogą wpłynąć na plany na popołudnie i wieczór. Wiatr będzie bardzo słaby, osiągając prędkość około 1,5 m/s.

Sobota przyniesie słońce i wyższą temperaturę

Sobota, 12 września, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu. To właśnie wtedy nad Łodzią pojawi się bezchmurne niebo, a opady nie są przewidywane. Temperatura wyraźnie wzrośnie i w ciągu dnia osiągnie około 20 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w prognozie. Noc będzie jednak chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 10°C. Wiatr nieco przybierze na sile, ale pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Niedziela znowu pod chmurami

Ostatni dzień weekendu, 13 września, przyniesie powrót chmur nad miasto. Niebo w Łodzi będzie w większości zasłonięte, podobnie jak w piątek. Mimo to utrzyma się wysoka temperatura – w ciągu dnia słupki rtęci ponownie wskażą około 20 stopni Celsjusza. Co ciekawe, noc z soboty na niedzielę będzie znacznie cieplejsza, z temperaturą minimalną sięgającą aż 16°C. Wiatr utrzyma prędkość z poprzedniego dnia, a opady deszczu nie są prognozowane.

Jak spędzić taki weekend w Łodzi?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania. Sobota, z bezchmurnym niebem i temperaturą sięgającą 20 stopni, będzie idealnym momentem na dłuższe spacery po parkach, wycieczkę rowerową czy spędzenie czasu nad wodą. Warto wykorzystać ten dzień na aktywności na świeżym powietrzu. Z kolei pochmurny i miejscami deszczowy piątek oraz zachmurzona niedziela to dobra okazja, by odwiedzić obiekty kulturalne, wybrać się do kina lub po prostu spędzić czas w kawiarni, nie martwiąc się o pogodę.

Dane pogodowe: OpenWeather