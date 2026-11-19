Pogoda w Łodzi: 20-22 listopada

Nadchodzący weekend w Łodzi będzie pogodowo podzielony na dwie wyraźne części. Piątek da mieszkańcom jeszcze szansę na skorzystanie z łagodniejszej, jesiennej aury, ale już od soboty warunki ulegną znacznemu pogorszeniu. Różnica temperatur między początkiem a resztą weekendu będzie bardzo odczuwalna, a kolejne dni przyniosą chłód, opady deszczu i nasilający się wiatr.

Ciepły piątek z niewielkim deszczem

Piątek, 20 listopada, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu i ostatnią okazją na poczucie łagodniejszej jesieni. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia może sięgnąć około 7 stopni Celsjusza, co wciąż sprzyja aktywności na zewnątrz. Noc będzie już jednak chłodna – termometry wskażą wartości ujemne, spadając do około -1°C. W ciągu dnia prognozowane są słabe opady deszczu, które nie powinny być mocno uciążliwe. Wiatr będzie raczej umiarkowany, a jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Nagłe ochłodzenie i chmury w sobotę

Sobota, 21 listopada, przyniesie do Łodzi gwałtowne załamanie pogody. To będzie zupełnie inny dzień niż piątek. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 3°C, co oznacza ochłodzenie o kilka stopni. Noc z soboty na niedzielę okaże się najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około -2 stopni Celsjusza. Niebo przez większość dnia pozostanie mocno zachmurzone, choć opady deszczu będą znikome. Wyraźnie nasili się za to wiatr, osiągając prędkość około 4 m/s, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu.

Wietrzna i deszczowa niedziela

Ostatni dzień weekendu, 22 listopada, utrzyma chłodną aurę z soboty. Słupki rtęci w ciągu dnia ponownie pokażą maksymalnie 3°C. Noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą w okolicach 1 stopnia na plusie. Niedziela okaże się jednak najbardziej nieprzyjemnym dniem weekendu pod względem opadów i wiatru. Prędkość wiatru wzrośnie do blisko 5 m/s, a prognozowane słabe opady deszczu będą bardziej odczuwalne. Połączenie niskiej temperatury i silniejszych podmuchów sprawi, że pogoda nie będzie zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz.

Jak spędzić ten weekend w Łodzi?

Zróżnicowana pogoda zachęca do elastycznego podejścia do weekendowych planów. Piątkowe popołudnie, jako najcieplejsze, to dobra okazja na ostatni w tym tygodniu dłuższy spacer po parkach czy miejskich deptakach, nawet jeśli pojawi się przelotny deszcz. Chłodniejsza i pochmurna sobota to z kolei dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Można wybrać się do galerii, muzeów czy innych instytucji oferujących atrakcje pod dachem. Wietrzna i deszczowa niedziela to już idealna propozycja na relaks w ciepłej kawiarni, wizytę w kinie lub po prostu spędzenie czasu z bliskimi w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather