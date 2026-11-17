Tragiczny wypadek w Spale. Auto potrąciło pieszych

Było kilkanaście minut po godzinie 17. Ulicą Prezydenta Ignacego Mościckiego jechał samochód marki Cupra, za kierownicą którego siedział 55-letni mieszkaniec Łodzi.

- Zmierzał w kierunku pobliskiego Tomaszowa Mazowieckiego - opowiada asp.szt. Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Na dworze panował już mrok. Małgorzata Pawlik i Dariusz Polański weszli na oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych w pobliżu miejscowej stacji paliw i zajazdu. Kiedy byli już na pasach, zostali potrąceni przez auto Łodzianina.

Tragiczny bilans wypadku

Na pomoc poszkodowanym jako pierwsi ruszyli świadkowie wypadku, niedługo potem na miejscu zjawili się ratownicy medyczni. Niestety, mimo prowadzonej długotrwałej akcji reanimacyjnej życia druhny nie udało się uratować. Jej znajomy z połamanymi żebrami i urazem nogi został przetransportowany do szpitala.

Kierowca Cupry był trzeźwy. Został zatrzymany, a następnie w prokuraturze usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Łódzcy strażacy żegnają zmarłą koleżankę

"Odeszła od nas osoba o niezwykłym oddaniu, profesjonalizmie i wielkim sercu, która przez lata z pełnym zaangażowaniem współtworzyła społeczność strażacką i służyła drugiemu człowiekowi. Współpraca z Nią była dla nas zaszczytem, a jej nagłe odejście stanowi ogromną stratę dla całego środowiska pożarniczego województwa łódzkiego" - pożegnali zmarłą łódzcy strażacy.