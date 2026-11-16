Nie żyje st. asp. Agata Żuromska. „Była wyjątkowym człowiekiem”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-11-16 10:22

Wielki smutek zapanował w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach. W ubiegły piątek na wieczną służbę odeszła bardzo ceniona policjantka, starszy aspirant Agata Żuromska. Funkcjonariuszka zmarła w wieku zaledwie 45 lat po walce z poważną chorobą. „Wnosiła w mury naszej jednostki uśmiech, optymizm i ciepło, którym zjednywała sobie zarówno współpracowników, jak i mieszkańców, z którymi stykała się podczas codziennej służby”, wspominają pogrążeni w żałobie mundurowi z jej macierzystej komendy.

Biała lilia, dwie płonące świece i czarna wstążka na ciemnym tle. O śmierci Agaty Żuromskiej przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Pixel-shot/ Shutterstock

Nie żyje starszy aspirant Agata Żuromska z KPP w Brzezinach

Z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach napłynęły wyjątkowo tragiczne informacje. 13 listopada, po walce z ciężką chorobą, zmarła starszy aspirant Agata Żuromska. Funkcjonariuszka miała 45 lat.

„W naszych sercach pozostanie na zawsze wzorem oddania, niezłomnej siły i ludzkiej życzliwości. Kierownictwo, policjanci oraz pracownicy cywilni brzezińskiej jednostki łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie Rodziną” - przekazała w oficjalnym komunikacie brzezińska komenda.

Funkcjonariusze z Brzezin wspominają zmarłą Agatę Żuromską

Policjanci pełniący służbę w KPP w Brzezinach żegnają swoją zmarłą koleżankę poruszającymi słowami. Mundurowi zaznaczają, że zmarła była nie tylko wybitną i zaangażowaną funkcjonariuszką, lecz przede wszystkim niezwykle dobrym człowiekiem.

„Agata była jednak przede wszystkim wyjątkowym Człowiekiem. Cechowały ją niezwykła empatia, życzliwość, serdeczność oraz autentyczna gotowość niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował. Wnosiła w mury naszej jednostki uśmiech, optymizm i ciepło, którym zjednywała sobie zarówno współpracowników, jak i mieszkańców, z którymi stykała się podczas codziennej służby. Odznaczała się niezwykłą siłą charakteru i odpornością psychiczną. Gdy przyszło jej zmierzyć się z najtrudniejszym rywalem – ciężką chorobą – stoczyła dzielną, heroiczną walkę. Do samego końca imponowała hartem ducha, nie tracąc nadziei” - wspominają policjanci z Brzezin.

Mundurowi zaznaczają również, że śmierć policjantki i jej przejście na wieczną służbę stanowi ogromną i niepowetowaną stratę dla komendy w Brzezinach oraz wszystkich funkcjonariuszy z garnizonu łódzkiego.

„Pozostawiła po sobie pustkę, której nie da się wypełnić, oraz pamięć, która nigdy nie zgaśnie” - zapewniają pogrążeni w głębokim smutku koledzy z jednostki.

Przebieg służby starszej aspirant Agaty Żuromskiej w policji

Przyszła funkcjonariuszka przyszła na świat na początku 1981 roku i związała swoją drogę zawodową z formacją policyjną w garnizonie łódzkim na niemal dwie dekady. Do 30 czerwca 2024 roku starszy aspirant Agata Żuromska wypełniała obowiązki w VI Komisariacie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Następnie, od 1 lipca 2024 roku, rozpoczęła służbę w Wydziale Kryminalnym KPP w Brzezinach, gdzie w ramach Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego prowadziła postępowania. Współpracownicy zapamiętali ją jako niezwykle rzetelną, profesjonalną i dociekliwą policjantkę, która z pełnym poświęceniem podchodziła do powierzonych jej zadań.

 
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