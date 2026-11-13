Gdzie jest 66-letni Marian Olejnik? Do rodziny docierają niepokojące wieści

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-11-13 12:25

Trwają poszukiwania 66-letniego Mariana Olejnika ze Zduńskiej Woli. Mężczyzna wyjechał z domu 5 listopada i dotychczas do niego nie powrócił. Zmartwieni bliscy zdołali dodzwonić się do niego zaledwie trzykrotnie, jednak senior przekazał, że nie ma pojęcia, gdzie aktualnie przebywa. Funkcjonariusze proszą o wsparcie w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego.

Radiowóz policji. Na miniaturze Marian Olejnik w okularach i garniturze. O poszukiwaniach seniora przeczytasz na SE Łódź.
Autor: KPP w Zduńskiej Woli/ Materiały prasowe

Zduńska Wola. Policja prowadzi poszukiwania Mariana Olejnika

Funkcjonariusze reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli prowadzą poszukiwania zaginionego Mariana Olejnika, który jest mieszkańcem tego miasta.

- 5 listopada 2026 roku, około godz. 8:00, 66-letni mężczyzna opuścił dom w Zduńskiej Woli. Od tamtej pory udało się rodzinie tylko 3 razy nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Mężczyzna twierdzi, że nie wie gdzie jest, nie potrafi podać swojej lokalizacji. Zaginiony porusza się samochodem Toyota Auris koloru srebrnego, tablice rejestracyjne: EZD 3H80 – poinformowała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk.

Marian Olejnik wciąż poszukiwany. Policja publikuje rysopis 66-latka

Mundurowi udostępnili wizerunek poszukiwanego 66-letniego mężczyzny oraz szczegółowe informacje dotyczące jego wyglądu.

Poszukiwany ma szczupłą budowę ciała i mierzy około 182 centymetry wzrostu. Charakteryzuje się pełnym uzębieniem, siwymi włosami z wyraźnymi zakolami, a na co dzień nosi okulary. W momencie wyjścia z domu miał na sobie granatową kurtkę z kapturem, koszulę w niebiesko-czerwone barwy oraz czarne spodnie.

- Prosimy osoby, które widziały zaginionego 66-latka lub wiedzą, gdzie przebywa, o pilny kontakt pod numer 47 845 32 11 lub alarmowy 112 – zwróciła się z apelem mł. asp. Biniaszczyk.

66-letni Marian wsiadł w auto i ślad po nim zaginął. Twierdzi, że nie wie, gdzie jest”
Autor: KPP w Zduńskiej Woli/ Materiały prasowe
Sonda
Czy kiedykolwiek pomagałeś/aś w szukaniu zaginionych osób?
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIONY
ZAGINIONY MĘŻCZYZNA
ZDUŃSKA WOLA

ROLKI