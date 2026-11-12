Pogoda dla Łodzi na 13-15 listopada

Nadchodzący weekend w Łodzi upłynie pod znakiem pogodowej zmiany. Chociaż początkowo dominować będą chmury i niskie temperatury, to niedziela przyniesie zupełnie inną aurę. Na termometrach zobaczymy wartości od około -1 stopnia Celsjusza w nocy do nawet 7 stopni w najcieplejszym momencie.

Pochmurny i chłodny początek weekendu

Piątek, 13 listopada, przywita mieszkańców Łodzi dużym zachmurzeniem. W ciągu dnia temperatura maksymalna sięgnie około 6 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 2 stopni. Możliwe są niewielkie, symboliczne opady deszczu. Powieje też umiarkowany wiatr, osiągający w porywach prędkość około 5 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Sobota, 14 listopada, przyniesie bardzo podobną pogodę, choć bez opadów. Niebo nad Łodzią pozostanie w pełni zachmurzone. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu – termometry w najcieplejszym momencie pokażą maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 1 stopnia. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Słoneczny zwrot akcji w niedzielę

Prawdziwy pogodowy zwrot akcji nastąpi w niedzielę, 15 listopada. Chmury całkowicie ustąpią, a nad miastem pojawi się bezchmurne niebo. Słoneczna aura sprawi, że będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 7 stopni Celsjusza. Jest jednak pewien haczyk – noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza, z temperaturą spadającą do około -1 stopnia, co oznacza niewielki przymrozek. Wiatr pozostanie na poziomie z soboty.

Weekend w Łodzi. Jak spędzić czas przy takiej pogodzie?

Pochmurny i chłodny początek weekendu może sprzyjać spędzaniu czasu w pomieszczeniach. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w galerii handlowej czy po prostu relaks w domowym zaciszu. Z kolei słoneczna i cieplejsza niedziela stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Długi spacer po parku czy odpoczynek w promieniach słońca będą doskonałym sposobem na zakończenie weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather