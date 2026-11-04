Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2 pobije rekord długości. Kierowców czekają duże zmiany

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą

Na łączącym Łódź z Warszawą fragmencie autostrady A2 zostanie wkrótce uruchomiony nowy system nadzoru nad ruchem drogowym, składający się z dwóch odcinkowych pomiarów prędkości. Krótszy z nich będzie mierzył około 30 kilometrów i obejmie trasę od węzła Łódź Północ do okolic węzła Skierniewice. Zdecydowanie większym wyzwaniem okaże się jednak drugi z planowanych systemów. Urządzenia będą rejestrować prędkość aut pomiędzy okolicami Skierniewic a Pruszkowem na dystansie aż 48 kilometrów, co uczyni ten fragment najdłuższym odcinkowym pomiarem w całej Polsce. Kamery będą nadzorować ruch pojazdów w obu kierunkach.

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Nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają. Oto lokalizacje uruchomione w 2026 roku [LISTA]

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Ograniczenie prędkości do 70 km/h na autostradzie A2

Odcinkowe pomiary prędkości to nie koniec zmian, z którymi będą musieli liczyć się kierowcy podróżujący autostradą A2. W związku z planowaną rozbudową trasy na całym 92-kilometrowym odcinku objętym pracami zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km/h. Oznacza to, że kierowcy będą musieli znacznie zwolnić, ponieważ dopuszczalna prędkość będzie aż o połowę niższa od standardowego limitu obowiązującego na polskich autostradach, wynoszącego 140 km/h.

Rozbudowa autostrady A2. Gdzie powstaną trzeci i czwarty pas ruchu?

Wdrożenie tak długiego pomiaru prędkości wynika bezpośrednio z ogromnego projektu infrastrukturalnego. Autostrada A2 na odcinku łączącym Łódź ze stolicą doczeka się rozbudowy zwiększającej przepustowość jednego z najbardziej zatłoczonych miejsc w Polsce. Roboty drogowe będą prowadzone na łącznym dystansie około 92 kilometrów.

Po zakończeniu inwestycji trasa pomiędzy Strykowem a Grodziskiem Mazowieckim zyska po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Z jeszcze szerszej drogi skorzystają kierowcy na odcinku od Pruszkowa w kierunku Warszawy, gdzie wykonawcy poszerzą każdą z jezdni aż do czterech pasów. Z kolei w okolicach węzła Łódź Północ drogowcy przeprowadzą wymianę nawierzchni.

Kiedy ruszy odcinkowy pomiar prędkości na A2? Terminy GDDKiA

Nie ujawniono jeszcze dokładnej daty włączenia nowych kamer pomiarowych. Z dotychczasowych ustaleń wynika jednak, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekaże wykonawcom teren budowy dokładnie 4 listopada 2026 roku. Od tego momentu przedsiębiorstwo odpowiadające za przeniesienie aparatury pomiarowej będzie miało siedem tygodni na jej zamontowanie w nowym miejscu, skonfigurowanie oraz pełne uruchomienie.

Kiedy koniec przebudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą?

Modernizacja trasy A2 na odcinku łódzko-warszawskim została podzielona na kilka osobnych etapów, a pierwsze z nich mają zakończyć się pod koniec 2027 roku. W tym terminie drogowcy planują sfinalizować roboty na liczącym 21,8 km fragmencie od węzła Łowicz do granicy województw oraz na mierzącym 17,2 km odcinku z Grodziska Mazowieckiego do Konotopy.

Kolejny etap zaplanowano na styczeń 2028 roku. Wtedy wykonawcy mają zakończyć prace na 25,5-kilometrowym fragmencie między granicą województw a Grodziskiem Mazowieckim. Najdłużej poczekają kierowcy korzystający z odcinka Łódź Północ – Łowicz. Jego przebudowa, obejmująca 27,9 km, ma zakończyć się w kwietniu 2028 roku.

Mandaty za przekroczenie prędkości na autostradzie A2

Nowe ograniczenie prędkości na autostradzie A2 może okazać się kosztowną pułapką dla nieuważnych kierowców. Ci, którzy zignorują zmienioną organizację ruchu i nadal będą poruszać się z prędkością 140 km/h, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 70 km/h oznacza mandat w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia objętego przepisami o recydywie w ciągu dwóch lat grzywna wzrośnie do 4000 zł.

Jeszcze wyższa kara czeka osoby, które przekroczą próg 140 km/h. Jazda z prędkością 141 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h oznacza przekroczenie limitu o 71 km/h, za co grozi mandat w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych. Jeśli kierowca dopuści się takiego wykroczenia w warunkach recydywy, będzie musiał zapłacić nawet 5000 zł.