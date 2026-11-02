Tragiczny wypadek na torach w województwie łódzkim. W poniedziałek, 2 listopada, przed godziną 18 pociąg pasażerski potrącił człowieka w rejonie stacji Sieradz Męka. Niestety, poszkodowana osoba poniosła śmierć na miejscu. W związku z wypadkiem zamknięto jeden z torów kolejowych, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie podróżujący między innymi w kierunku Warszawy, Wrocławia i Poznania muszą liczyć się z opóźnieniami.

Śmiertelne potrącenie na torach. Policja ustala tożsamość ofiary

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 18 w pobliżu stacji Sieradz Męka.

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kursujący z Sieradza do Łodzi Widzewa śmiertelnie potrącił osobę znajdującą się na torach.

Tożsamość ofiary nie została jeszcze ustalona. Na miejscu wypadku pojawili się policjanci i strażacy, którzy prowadzą niezbędne czynności.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do tragedii. Wyjaśnieniem przebiegu zdarzenia zajmują się służby.

Jeden z torów zamknięty. Poważne utrudnienia dla pasażerów

Śmiertelny wypadek spowodował zakłócenia w kursowaniu pociągów.

Jak potwierdziło biuro prasowe PKP Intercity, jeden z torów na odcinku między Sieradzem a Zduńską Wolą został wyłączony z ruchu.

W konsekwencji część pociągów dalekobieżnych kursuje ze znacznym opóźnieniem. Utrudnienia dotyczą połączeń na trasach prowadzących między innymi z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Warszawy.

Pociągi opóźnione nawet o godzinę. Które połączenia mają utrudnienia?

Według informacji przekazanych przez PKP Intercity po godzinie 19.30 największe opóźnienie odnotowano w przypadku pociągu „Nałkowska”, kursującego z Białegostoku do Wrocławia. Wynosiło ono około 60 minut.

Około pół godziny opóźnienia miały również pociągi:

„Cegielski” – relacji Kraków–Poznań,

„Prosna” – relacji Poznań–Warszawa,

„Krasiński” – relacji Wrocław–Białystok.

Pozostałe pociągi kursujące na trasie Wrocław/Poznań–Łódź–Warszawa notowały kilkunastominutowe opóźnienia.

Sytuacja na kolei może się zmieniać w zależności od przebiegu czynności prowadzonych na miejscu wypadku i przywracania ruchu.

Podróżni powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników oraz aktualne godziny odjazdów i przyjazdów swoich pociągów.