Spędził kilkanaście godzin w miejscu mordu 6-letniego Maksia. „Nigdy wcześniej nie widziałem tak wielu obrażeń u tak małego dziecka”

Oprawcy 6-letniego Maksia skazani

W piątek, 6 listopada, Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał Daniela S., oskarżonego o brutalne morderstwo 6-letniego Maksia na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie z więzienia nie wcześniej niż po upływie 40 lat. Matce chłopca, Paulinie M., która odpowiadała za znęcanie się nad synkiem poprzez tzw. zaniechanie, wymierzył wyrok 9 lat i 6 miesięcy więzienia. Kobieta nie reagowała bowiem na krzywdy wyrządzane dziecku przez jej partnera.

Brutalne zabójstwo dziecko

Do zabójstwa Maksia doszło na początku maja ubiegłego roku, ale jego gehenna zaczęła się już w marcu. Daniel S., kochanek jego matki, przez kilka tygodni wielokrotnie zadawał mu ciosy w głowę, twarz i tułów, popychał, kopał po całym ciele, przypalał części intymne, a w dniu zbrodni rzucił nim o podłogę w wyniku czego malec uderzył głową o posadzkę. Następnie huknął go pięścią w twarz, bardzo silnie kopnął w głowę, po czym podniósł go za koszulkę na wysokość twarzy i z całych sił cisnął o ścianę.

„Nigdy wcześniej nie widziałem tak wielu obrażeń u tak małego dziecka”

W uzasadnieniu wyroku sędzia Jacek Wojdyn podkreślił doskonałą pracę, którą wykonała prokuratura w tej sprawie. Sam Witold Hajmanowski, Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli, w mieszkaniu, gdzie doszło do zbrodni spędził kilkanaście godzin na szczegółowych oględzinach. Dziś przyznaje, że w swojej karierze nie miał do czynienia z tak brutalnym zabójstwem.

- Nigdy wcześniej nie widziałem tak wielu obrażeń u tak małego dziecka. To był pierwszy raz, kiedy na tak małym ciele była tak duża liczba tych obrażeń. To robiło potworne wrażenie. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o moją osobę - opowiada śledczy.

Witold Hejmanowski przyrównał zresztą mieszkanie, w którym mieszkał Maksio ze swoją matką i jej partnerem do sali tortur. Jak mówi, wyrok ogłoszony przez sąd był zgodny z jego wnioskami z mowy końcowej.

- Jeśli chodzi o wymiar kary jest zgodny z tym, co wnosiłem - wyjaśnia.

- Ten wyrok jest bardzo sprawiedliwy i słuszny. Ta sprawa była bulwersująca w najwyższym stopniu. Podkreślić należy, że ten wyrok został wydany po bardzo szybko przeprowadzonym procesie, właściwie w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia. To jest niespotykane, ale o to chodzi, by ta sprawiedliwość dosięgała szybko osób, które dopuszczają się takich czynów. Materiał dowodowy w tej sprawie był bardzo obszerny. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Istotne były opinie biegłych z zakresu badań grafologicznych, z zakresu analizy badania plam krwawych, z zakresu badań biologicznych, genetycznych, psychiatrycznych, informatycznych. Była cała paleta biegłych powołana do tego, aby wszystkie okoliczności tego co się tam działo, wyjaśnić - dodaje.

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