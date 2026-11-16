Napad na sklep w Łódzkiem. Wszedł z bronią do środka

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-16 16:52

W jedną z sobót w niewielkiej miejscowości w województwie łódzkim rozegrały się groźne sceny w lokalnym sklepie spożywczym. Zamaskowany napastnik sterroryzował sprzedawczynię przedmiotem łudząco podobnym do broni palnej i zażądał gotówki. Odważna postawa kobiety sprawiła jednak, że agresor uciekł z niczym, a jego poszukiwaniem zajmują się teraz policjanci.

Srebrny radiowóz z włączonym kogutem i napisem policja. O napadzie na sklep w Chociwiu przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Archiwum serwisu

Napad na sklep spożywczy w miejscowości Chociw. Policja z Łasku szuka sprawcy

Z ustaleń dziennikarzy Radia Eska wynika, że funkcjonariusze policji prowadzą poszukiwania sprawcy napadu z soboty, 14 listopada, który miał miejsce w miejscowości Chociw na terenie województwa łódzkiego.

„Z przekazanych informacji wynika, że do sklepu wszedł zamaskowany mężczyzna, który grożąc ekspedientce przedmiotem przypominającym broń palną żądał wydania pieniędzy. Dzięki reakcji kobiety napastnik oddalił się ze sklepu nie osiągając zamierzonego celu” - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA Bartłomiej Kozłowski, pełniący funkcję rzecznika policji w Łasku.

Obecnie śledczy szczegółowo badają dokładny przebieg tego incydentu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zachowanie pracownicy sklepu, która zachowała zimną krew wobec zagrożenia i skutecznie przegoniła agresora z lokalu.

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