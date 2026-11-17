Krwawy koniec miłości

Dawna przemysłowa część dzielnicy Widzew. Dziś obok siebie funkcjonuje tu Sąd Rejonowy, wiele firm, hurtowni, jest też kilka hosteli. W jednym z nich w 2022 roku swoją przystań znaleźli Piotr S. i pochodząca z Ukrainy pani Ludmiła. Cztery miesiące temu wzięli ślub. Nie dotrwali nawet do pierwszej rocznicy. W sobotę, 14 listopada, najpierw w ich mieszkaniu grała głośna muzyka, a później na korytarzu rozległ się rozpaczliwy krzyk kobiety.

Wstrząsająca relacja sąsiadki

- Krzyczała, a właściwie się darła, że Piotr jest zimny, że nie żyje - mówi jedna z sąsiadek, pani Anna. - Zadzwoniłam natychmiast na numer alarmowy, ale nie wchodziłam do tego mieszkania. Nie wiem, co się tam wydarzyło. Nie było słychać odgłosów awantur, być może wszystko zagłuszyła ta głośna muzyka - dodaje.

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, byli już tam ratownicy medyczni. Niestety lekarz mógł stwierdzić tylko zgon mężczyzny.

- Denat miała ranę kłutą na klatce piersiowej - opowiada podkom. Kamila Sowińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Na miejscu zastano zgłaszającą, która w rozmowie z funkcjonariuszami przekazała, że przyszła do niej sąsiadka i powiedziała, że jej mąż nie żyje. Kobieta natychmiast zaalarmowała służby. Na miejscu zbrodni obecna była żona denata, która została zatrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy. Funkcjonariusze zabezpieczyli zakrwawiony nóż - dodaje.

42-latce przedstawiono zarzut zabójstwa, a sąd aresztował ją na trzy miesiące. Grozi jej dożywocie.

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