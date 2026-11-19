Dwa bawoły uciekły właścicielowi i spacerowały po Pabianicach! Policja ruszyła do akcji

We wtorek, 17 listopada około godziny 19.15 na osiedlu Bugaj w Pabianicach pojawiły się nagle.. bawoły. Zwierzaki jakimś sposobem wydostały się z posesji właściciela i ruszyły na spacer po mieście.

Bawoły zauważono na ulicy Podleśnej. Dostrzegł je m.in. policjant pabianickiej drogówki, który w tym czasie miał wolne. Funkcjonariusz powiadomił służby o dwóch dużych zwierzętach spacerujących ulicami osiedla.

Na miejsce skierowano patrol policji i strażników miejskich. Mundurowi zabezpieczali teren i pilnowali, by bawoły nie stwarzały zagrożenia.

Bawoły weszły na parking. Właściciel zablokował im drogę

W pewnym momencie oba zwierzęta weszły na prywatną posesję przy ulicy Bugaj, gdzie znajdował się parking. Wtedy do akcji wkroczył ich właściciel.

Mężczyzna ustawił samochód w taki sposób, aby zablokować wyjazd z posesji. Chciał uniemożliwić bawołom ponowną ucieczkę na ulicę. Dzięki temu zwierzęta mogły pozostać na parkingu do przyjazdu odpowiednich służb.

Na miejsce wezwano również lekarza weterynarii, który zajął się zwierzętami. Następnie bawoły zostały przetransportowane w bezpieczne miejsce.

– Po zaopiekowaniu zwierząt przez lekarza, zostały one przetransportowane w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze pabianickiej komendy zabezpieczali teren do czasu zabrania bawołów – przekazał TVP3 Łódź mł. asp. Jakub Gąsiorek, rzecznik pabianickiej policji.

Choć cała sytuacja zakończyła się bez informacji o osobach poszkodowanych, sprawa nie jest jeszcze zamknięta.

Policjanci prowadzą czynności wobec 71-letniego właściciela bawołów. Chodzi o podejrzenie niezachowania odpowiedniej ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

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