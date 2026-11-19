Zamach w Krakowie. Bohaterscy policjanci odznaczeni

Od kilkunastu dni cała Polska mówi o bohaterskim czynie dwóch funkcjonariuszy: Jakubie Kuliku i Arturze Morańskim. To oni 7 listopada w strzelaninie, choć sami odnieśli poważne obrażenia, unieszkodliwili Michała Oksińskiego - mężczyznę, który dokonał zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.

Wieść o ich ofiarności i poświęceniu dotarła do najdalszych zakątków świata. Zostali właśnie odznaczeni Medalami Czujności Policyjnej podczas Światowego Szczytu Policji w Dubaju. O przyznanym funkcjonariuszom wyróżnieniu poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych szejk Saif bin Zayed Al Nahyan, wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

„Ochrona życia, obrona ludności cywilnej i zdecydowana walka z terroryzmem to szlachetna misja policji, której wyrazem jest odwaga funkcjonariuszy oraz ich poświęcenie w wypełnianiu obowiązków. Podczas Światowego Szczytu Policyjnego w Dubaju uhonorowaliśmy polskich policjantów Jakuba Kulika i Artura Morawskiego w uznaniu dla ich odwagi w konfrontacji z uzbrojonym napastnikiem w Krakowie, którzy mimo doznanych obrażeń zapobiegli dalszym ofiarom” - napisał.

Poszukiwany „Żarówa” doniósł na bohaterskiego policjanta

Tymczasem ukrywający się w Anglii Robert Talarowski, pseudonim „Żarówa” złożył zawiadomienie przeciwko jednemu z bohaterskich policjantów, Jakubowi Kulikowi, domagając się jego ścigania za przekroczenia granicy obrony koniecznej. Przestępca od kilku lat skutecznie unika więzienia, na które został skazany.

- Jest poszukiwany od stycznia 2021 roku w związku z kilkunastoma podstawami prawnymi - mówi „Super Expressowi” podkom. Kamila Sowińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Ma na koncie prawomocne wyroki pozbawienia wolności, między innymi za kierowanie gróźb karalnych i niszczenie mienia - dodaje.

Poza tym był karany za oszustwa, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, poświadczenie nieprawdy. Po tym, jak złożył już doniesienie do prokuratury, za pośrednictwem mediów społecznościowych skierował apel o ochronę przez polskimi służbami do... Donalda Trumpa i Władimira Putina.