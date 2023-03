Pierwsza taka karetka w Polsce. Szpital w Łodzi z dodatkową pomocą dla noworodków

Pierwsza w Polsce neonatologiczna karetka kontenerowa trafiła do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jak informuje dzienniklodzki.pl, to supernowoczesny pojazd o wartości przeszło miliona zł, na zakup którego udało się zdobyć środki dzięki Fundacji Fun&Drive, organizującej w tym celu m.in. eventy w Manufakturze w Łodzi. Do kwesty przyłączył się m.in. Ben Collins, były kierowca rajdowy i ekspert "Top Gear", który przekazał na licytację jeden ze swoich białych kasków - to właśnie w nich występował w kultowym programie motoryzacyjnym. Wyposażoną w: nowoczesny inkubator, respirator, monitoring funkcji życiowych, pompy infuzyjne karetką będą w pierwszej kolejności przewożone noworodki w ciężkim stanie, m.in. te, u których wystąpiły komplikacje okołoporodowe. Fundacja Fun&Drive nadal prowadzi jednak zbiórkę pieniędzy na doposażenie pojazdu w sprzęt do chłodzenia i leczenia tlenkiem azotu, zwłaszcza że część urządzeń do ratowania życia noworodków została tylko wypożyczona. Mimo to karetka i tak prezentuje się znakomicie.

- Taka karetka to właściwie mały, przewoźny szpital, który służy do ratowania najciężej chorych pacjentów - mówi dr Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz, koordynatorka karetki N, którą cytuje dzienniklodzki.pl.

