Rozpędziła bmw, jechała na dwóch kołach, zmiażdżyła chłopaka! Makabryczna śmierć 25-latka

Bobrowniki: 22-latka śmiertelnie potrąciła swojego 25-letniego partnera. Jest zarzut zabójstwa

Tragedia rozegrała się w sobotę, 15 lipca w Bobrownikach w pow. łowickim. Pijana 22-latka śmiertelnie potrąciła swojego 25-letniego partnera. Wiadomo, że para przebywała przed zdarzeniem razem w domu, ale doszło do kłótni. W pewnym momencie 25-latek opuścił budynek, a kobieta pojechała za nim. Kilkukrotnie zajeżdżała mężczyźnie drogę, który nie chciał wsiąść do samochodu. - Ostatecznie pojechała do tyłu, zawróciła i rozpędziła się do dużej prędkości. Następnie wcisnęła gwałtownie hamulec, co spowodowało, że auto jechało na dwóch kołach i uderzyło w 25-latka - opisuje wypadek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Sprawczyni została zatrzymana. W niedzielę usłyszała zarzuty. Śledczy uznali, że kobieta odpowie za zabójstwo oraz kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. - Formalnie przyznała się do zarzutów, aczkolwiek podała, że nie chciała zabić 25-latka. Ciąg wydarzeń wskazuje na inne wnioski i uzasadnia zarzut zabójstwa - dodał Kopania. Prawdopodobnie 22-latka trafi do aresztu. Grozi jej dożywocie.