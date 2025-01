Sebastian M. wraca do Polski. Adwokat rodzin ofiar mówi o dużej uldze. Prokuratura pewna jednej rzeczy

Sieradz. Atak na księdza w czasie kolędy. Jest komunikat parafii

Sobotnia kolęda w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu miała niezwykle traumatyczny przebieg dla jednego z księży i asystującego mu ministranta. Jak czytamy w komunikacie, 18 stycznia w godzinach popołudniowych duchowny został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, a w czasie zdarzenia nie obyło się bez rękoczynów.

- Drodzy Parafianie. Przykro nam Was poinformować o incydencie, który miał miejsce na wczorajszej popołudniowej kolędzie, gdzie jeden z księży naszej parafii został potraktowany w brutalny sposób, naruszający jego fizyczność, psychikę i strój osoby duchownej. Podczas tego zajścia przy księdzu był obecny młody ministrant. W związku z tym bardzo prosimy o zwracanie większej uwagi odnośnie tego, kto jest obecny na klatce schodowej lub przed klatką, aby kapłan z ministrantem mógł bezpiecznie odbyć wizytę duszpasterską w waszych domach. Zechciejmy to spotkanie potraktować jako okazję do spotkania braci wierzących w Jezusa Chrystusa - informuje parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu.

Mimo tego zdarzenia sprawą nie zajmie się miejscowa policja.

- Nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia o takim incydencie ani z tej, ani z żadnej innej parafii - przekazała "Super Expressowi" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

