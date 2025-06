Bus zderzył się z ciężarówką. Poszkodowanych 11 osób! Poważne utrudnienia, śmigłowce w akcji

Łódzkie. 11 osób poszkodowanych po wypadku z udziałem busa

W piątek (13 czerwca) przed południem w woj. łódzkim doszło do poważnego wypadku. Jedenastu obcokrajowców zostało poszkodowanych w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym, do którego doszło na drodze krajowej 91. Jak poinformował rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, do zdarzenia doszło w piątek około godz. 10 w miejscowości Ogrodzona w powiecie łęczyckim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że bus, którym jechał rosyjski kierowca i 10 Nepalczyków, najechał na tył samochodu ciężarowego. W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało 11 osób, tj. pasażerowie busa i jego kierowca. Obecnie na DK91 trwają czynności służb, droga jest zablokowana.

W momencie dojazdu pierwszego zastępu straży pożarnej na miejsce zdarzenia, wszystkie te osoby znajdowały się poza pojazdem. Pomocy tym osobom udzielali świadkowie zdarzenia.

- mówi w rozmowie z Radiem Eska Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.

- Do akcji skierowano pięć zespołów ratownictwa medycznego, dwa śmigłowce LPR, cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej i trzy zastępy strażaków ochotników. Gdy służby dotarły na miejsce, wszyscy poszkodowani byli poza pojazdem, nikt nie stracił przytomności - dodał bryg. Pawlak w rozmowie z PAP.

