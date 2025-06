Łódź. 21-latek rozbił BMW na drzewie. Wypadek na ul. Frezjowej

Trudno uwierzyć, co stało się z karoserią BMW, po tym jak kierujący nim 21-latek uderzył w drzewo na ul. Frezjowej w Łodzi. Skutkiem wypadku, do którego doszło w czwartek, 12 czerwca, przed godz. 20, było de facto rozerwanie pojazdu na kawałki, choć mimo tego służby ratownicze i tak miały problem, by w ogóle dostać się do kierowcy.

Jak wstępnie informuje policja, mężczyzna, nie mający w dodatku prawa jazdy, jechał ul. Frezjową, od Pomorskiej w kierunku Rokicińskiej. W tym czasie rozpoczął manewr wyprzedzania innego pojazdu, ale to właśnie wtedy prawdopodobnie stracił panowanie nad autem. Po chwili wypadł z drogi i uderzył w jedno z przydrożnych drzew.

- Żeby dostać się do poszkodowanego, który został zakleszczony w środku, musieliśmy najpierw wyciąć trzy drzewa, co umożliwiło dostęp do samego samochodu. Później trzeba było usunąć dach i drzwi od strony kierowcy, a potem wyjąć fotel - dopiero wtedy można udzielić mężczyźnie, który był nieprzytomny pierwszej pomocy. Strażacy udrożnili mu drogi oddechowe i zastosowali tlenoterapię, stabilizując ponadto odcinek szyjny kręgosłupa - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jak dodaje asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka KMP w Łodzi, obrażenia kierowcy BMW zostały sklasyfikowane jako ciężkie, wskutek czego został zabrany do szpitala. Poza brakiem prawa jazdy mundurowi ujawnili ponadto, że mężczyzna był nietrzeźwy, mając prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia nadal są obiektem wyjaśniania przez funkcjonariuszy.