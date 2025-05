Nie żyje Józef Walczak. Znany krawiec pracował do ostatnich dni. Miał klientów z Polski i zagranicy

Gwałtowne zjawiska pogodowe przeszły nad Polską w sobotę, 3 maja. W dziewięciu województwach obowiązywały alerty IMGW drugiego stopnia. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB.

Jak poinformowała w niedzielę rano Państwowa Straż Pożarna, w związku z burzami strażacy interweniowali łącznie 248 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie łódzkim - aż 52. W woj. warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali 34 razy, a w woj. podkarpackim i mazowieckim – po 29 razy.

Alerty IMGW. Gdzie spodziewać się burz?

IMGW wydał kolejne alerty – tym razem pierwszego stopnia. Dotyczą one południowo-wschodniej części woj. podkarpackiego oraz powiatów gorlickiego i tatrzańskiego w woj. małopolskim. Prognozowane są tam burze z silnymi opadami deszczu (20-30 mm) i porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Prognoza pogody 04.05.2025

W niedzielę, 4 maja zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe są jeszcze burze z opadami do około 25 mm. Tam również możliwe będą opady gradu, zwłaszcza na Podkarpaciu.

Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na północy, około 16 stopni w centrum do 22 stopi na południowym wschodzie. Najniższych temperatur można spodziewać się nad morzem, gdzie termometry wskażą około 11 stopni.

Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h. Na wybrzeżu dość silny – mogą tam wystąpić porywy do 65 km/h. Wiatr będzie z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie i na południowym zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu.

Noc będzie chłodna, a miejscami mogą wystąpić przymrozki. Termometry wskażą od minus jednego stopnia lokalnie na Pomorzu, około 4 stopni w centrum, do 10 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na północny i północnym zachodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni Celsjusza.

Synoptycy prognozują wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych.

