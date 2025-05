Kutno. Nie żyje wieloletni prezydent miasta Zbigniew Burzyński

Były prezydent Kutna Zbigniew Burzyński zmarł w poniedziałek, 19 maja, w wieku 73 lat. O śmierci włodarza miasta w latach 2002-2024 poinformował urząd miasta, ale przyczyna zgonu mężczyzny nie jest znana. W ostatnich wyborach samorządowych Burzyński nie ubiegał się już o reelekcję i poparł Mariusza Sikorę, który został nowym prezydentem.

- Po tylu latach pracy w samorządzie myślę, że nadszedł czas na przekazanie pałeczki młodszym – powiedział "Dziennikowi" Łódzkiemu Burzyński.

Na stronie urzędu miasta pojawił się zresztą dłuższy wpis poświęcony pamięci byłego gospodarza miasta.

- Dziś rano dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. 💔 Zmarł wieloletni prezydent Kutna Zbigniew Burzyński. Człowiek, który zapisał się w naszej pamięci jako osoba o wielkiej szczodrości, wyrozumiałości a jednocześnie jako stanowczy wizjoner, który dobro miasta i jego mieszkańców stawiał ponad wszystko. Dla nas to ogromny cios, a powiedzieć, że „Miasto straciło dzisiaj kogoś ważnego” – to jak nie powiedzieć nic. 🖤🖤 Kutno straciło swoją duszę z ostatnich dwóch dekad. 🖤🖤 Zbigniew Burzyński był prezydentem w latach 2002-2024. Nic już nie będzie takie samo 💔 Żegnamy Panie Prezydencie! - czytamy.