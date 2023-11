Fatalny wypadek

Było tylko słychać wielki huk! Autobus z małymi dziećmi zderzył się z osobówką. Kilka osób zabranych do szpitala [ZDJĘCIA]

Autobus szkolny przewożący dzieci w wieku 8-13 lat zderzył się z osobowym volkswagenem pod Rawą Mazowiecką. Do poważnego wypadku doszło w czwartek, 23 listopada, przed godz. 7.30, na łuku drogi z Sadkowic do Celinowa. Żadnemu z maluchów ani ich opiekunce nic się nie stało, ale karetki zabrały do szpitali cztery osoby podróżujące samochodem osobowym.