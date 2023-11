Łódź. Były żołnierz AK napisał list do św. Mikołaja. Prosił tylko o pościel i płyn po goleniu

"List do Mikołaja" to akcja, która o raz kolejny ma na celu pomoc pensjonariuszom domów pomocy społecznej z Łodzi. Jak informuje tvn24.pl, w czwartej edycji przedsięwzięcia bierze udział ponad 1 200 osób, które zdążyły już napisać listy do św. Mikołaja. W czasie gdy wielu z nas czeka na nowy telefon komórkowy czy inny ekskluzywny gadżet, prośby mieszkańców DPS-ów mają dużo bardziej prozaiczny charakter i mogą wzruszać, bo czasami brakuje im podstawowych rzeczy. Jedna z kobiet poprosiła św. Mikołaja o dres, zegarek kwarcowy i buty. Kolejna pensjonariuszka ma natomiast nadzieję, że otrzyma pod choinkę kosmetyki, książki i, szczególnie ulubione, krzyżówki. Mieszkaniec innego DPS-u z Łodzi liczy natomiast, że trafią do niego skarpetki oraz zestaw talerzyków i filiżanek do kawy - to dlatego, że chciałby czasem kogoś do siebie zaprosić i mieć naczynia, w których może coś podać gościom. W gronie uczestników akcji jest również 96-letni były żołnierz AK, który poprosił tylko o "komplet pościeli i płyn po goleniu". Najbardziej wzrusza jednak prośba pana Sławomira.

- Moim największym marzeniem to jest, żeby ludzie zaczęli się szanować i kochać - napisał mężczyzna, którego cytuje tvn24.pl.

Prośby mieszkańców DPS-ów w Łodzi może spełnić każdy z nas. Wystarczy odwiedzić profil facebookowy akcji "List do Mikołaja" i sprezentować paczkę wybranej osobie. Szczegóły poniżej lub pod tym LINKIEM.