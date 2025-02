Najlepsze porodówki w Polsce! Nr 1 zaskakuje? Tak zdecydowały same pacjentki [ZDJĘCIA]

Łęczyca. Chciał zabić brata, bo miał romans z ich matką

O romansie Elżbiety K. z najstarszym synem mieszkańcy jednej z niewielkich uliczek w centrum Łęczycy mówili o dłuższego czasu. - Byli kochankami – opowiadają.

- Ona nawet mówiła, że go tylko urodziła, ale nie traktuje jak syna. Całe miasto o tym wiedziało. Prowadzili się pod rękę, całowali w miejscu publicznym – dodają.

Jeszcze niedawno kobieta mieszkała pod jednym dachem tylko z Igorem. Ryszard wprowadził się do nich kilka lat temu i wywrócił do góry nogami ich ustabilizowane dotychczas życie, zostając kochankiem własnej matki.

Nadzwyczajne złagodzenie kary. 4 lata zamiast dożywocia

Młodszy z braci z obrzydzeniem patrzył na ich relacje, wielokrotnie wypominając im niewłaściwie stosunki. Niestety jego argumenty trafiły w próżnie. Wreszcie w sierpniu 2023 roku po kolejnej kłótni z bratem, doprowadzony do ostateczności, chwycił za nóż. Doszło do szarpaniny obu mężczyzn, w trakcie której wbił ostrze w klatkę piersiową brata. Ten ciężko ranny trafił do szpitala, gdzie lekarze uratowali mu życie. Młodszy z mężczyzn został zatrzymany, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i stanął przed sądem.

Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Teraz poznaliśmy orzeczenie sądu.

- Sąd Okręgowy w Łodzi uznał oskarżonego Igora Ś. za winnego tego, że w dniu 8 sierpnia 2023 roku w Łęczycy, działając w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia swojego brata, usiłował dokonać jego zabójstwa w ten sposób, że zadał mu cios nożem kuchennym, powodując ranę kłutą tułowia i obrażenia, które skutkowały ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na podjęte wobec pokrzywdzonego działania medyczne. Sąd, mając na względzie okoliczności sprawy, zastosował wobec oskarżonego instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary – mówi sędzia Grzegorz Gala, rzecznik prasowy sądu.

20-latek usłyszał wyrok 4 lat pozbawienia wolności.

Sypiał z własną matką. Brat wydał na niego wyrok