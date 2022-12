Chcieli zrobić gigantyczny bigos na święta?! Ukradli beczki z kiszoną kapustą

Pieniądze z ubezpieczenia trafią do banku, a nie mieszkanki Łodzi? Kobieta i jej narzeczony stracili wszystko [ZDJĘCIA]

Zabił Martę i uprowadził jej dziecko. „Wyższa kara wyeliminowałyby go ze społeczeństwa”

Kapusta kiszona jest bardzo popularna w polskich kuchniach, ale amatorzy tego warzywa z Tomaszowa Mazowieckiego wyraźnie przesadzili. - Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 grudnia. Przed godziną 2:00 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego, który zauważył trzech podejrzanie zachowujących się mężczyzn, toczących po zaśnieżonej ulicy beczki - informuje asp. szt. Aleksandra Cieślak z miejscowej policji.

Tomaszów Mazowiecki: Złodzieje kiszonej kapusty w rękach policji

- Skierowany na miejsce patrol zatrzymał trio na sąsiedniej ulicy. Wpadli kiedy toczyli jedną z beczek. Twierdzili, że robią to dla zabawy. Dwie pozostałe beczki ujawnione zostały za ogrodzeniem pobliskiej ulicy. Ślady na śniegu doprowadziły funkcjonariuszy do pomieszczenia gospodarczego sklepu, w którego drzwiach została zerwana kłódka - wyjaśnia asp. szt. Cieślak.

Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Jak ustalono, w beczkach znajdowała się kiszona kapusta. Podejrzani to mieszkańcy Tomaszowa w wieku 36, 37 i 45 lat, którzy byli już wcześniej notowani za konflikty z prawem. - Za włamanie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje policjantka.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy kary za kradzieże powinny być surowsze? Tak Nie Nie mam zdania