Pogoda w Łodzi: 10-12 lipca

Mieszkańcy Łodzi w trakcie najbliższego weekendu doświadczą zmiennych warunków pogodowych. Choć termometry wskażą nawet 24 stopnie Celsjusza, nie oznacza to wcale stabilnej i słonecznej aury. Prognozy przewidują zarówno opady deszczu, jak i jeden dzień, który pozwoli na złapanie oddechu od mokrej pogody. Warto więc śledzić zmiany, by jak najlepiej zaplanować wolny czas.

Deszczowy początek weekendu w Łodzi

Piątek, 10 lipca, rozpocznie weekend w Łodzi dość ponurą i mokrą aurą. Tego dnia należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie około 20 stopni, natomiast w nocy spadnie do około 11°C. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s, co może potęgować odczucie chłodu, szczególnie podczas opadów.

Sobota przyniesie przerwę od deszczu

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota. Chociaż opady niemal całkowicie zanikną, niebo nad Łodzią pozostanie w dużej mierze zachmurzone. Będzie to jednak najlepszy moment na aktywności na zewnątrz. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, wahając się od najniższej wartości weekendu, około 11 stopni w nocy, do 20 stopni w ciągu dnia. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły i wciąż będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Cieplejsza, ale znów mokra niedziela

Niedziela, 12 lipca, przyniesie wyraźne ocieplenie, ale niestety również powrót deszczu. Tego dnia termometry w Łodzi wskażą maksymalnie około 24 stopnie Celsjusza, co uczyni go najcieplejszym dniem weekendu. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 14 stopni. Niestety, wyższej temperaturze towarzyszyć będą słabe opady deszczu. Dodatkowo nasili się wiatr, osiągając prędkość około 5 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Łodzi?

Przy tak zmiennej pogodzie planowanie weekendu wymaga elastyczności. Sobota, mimo dużego zachmurzenia, wydaje się najlepszym dniem na dłuższe spacery czy spędzenie czasu w miejskich parkach, ponieważ nie powinno padać. Z kolei deszczowy piątek i niedziela to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne lub spotkać się ze znajomymi w kawiarni. Niedzielne ocieplenie może zachęcać do wyjścia z domu, ale warto mieć przy sobie parasol, by być przygotowanym na przelotne opady.

Dane pogodowe: OpenWeather