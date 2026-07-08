Wyniki matur 2026 Łódź. Jak poradzili sobie uczniowie z Łodzi?

Anna Wojnowska
2026-07-08 11:43

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła szczegółowe dane dotyczące tegorocznych egzaminów dojrzałości. Znamy już oficjalne wyniki matur 2026. Łódź zanotowała zróżnicowane rezultaty w zależności od przedmiotu. Sprawdź, jak poradzili sobie uczniowie w tym mieście oraz jak prezentuje się ostateczna zdawalność i średnia punktacja.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Wyniki matur: Łódź ze zdawalnością ponad 83 proc.

Dla tysięcy młodych ludzi minione miesiące upłynęły pod znakiem intensywnej nauki i stresu egzaminacyjnego. Z oficjalnych danych wynika, że do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w Łodzi przystąpiło w tym roku 6 615 uczniów. Świadectwo dojrzałości trafiło ostatecznie do 5 516 z nich.

Oznacza to, że ogólna zdawalność matur w Łodzi wyniosła 83,39%. To wynik, który dla większości jest powodem do satysfakcji i otwiera drogę do wymarzonych studiów. Jeśli jednak znalazłeś się w gronie osób, którym tym razem się nie powiodło, pamiętaj o możliwości podejścia do egzaminu poprawkowego w sierpniu (o ile nie zdałeś tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego).

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Podstawowe wyniki matur w Łodzi. Język polski, matematyka i angielski

Egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego to absolutna podstawa, bez której nie można otrzymać świadectwa. Najchętniej wybieranym językiem tradycyjnie był angielski. Jak w przypadku głównych przedmiotów wyglądają uśrednione wyniki matur? Łódź może pochwalić się następującymi statystykami:

  • Język angielski (poziom podstawowy): egzamin ten nie sprawił maturzystom większych problemów. Zdało go aż 96,12% podchodzących, a średnia wyniosła bardzo wysokie 82,52%.
  • Język polski (poziom podstawowy): egzamin zdało 95,28% uczniów. Średni wynik uzyskany przez zdających zatrzymał się na poziomie 61,64%.
  • Matematyka (poziom podstawowy): zdawalność uplasowała się na poziomie 86,46%, co wyraźnie pokazuje, że to właśnie "królowa nauk" stanowiła największe wyzwanie z puli obowiązkowej. Średni wynik w Łodzi to 61,06%.
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Poziom rozszerzony. Które przedmioty wypadły najlepiej?

Egzaminy rozszerzone to dla większości kandydatów na studia przepustka podczas rekrutacji. Zgodnie z zasadami CKE, na poziomie rozszerzonym nie ma obecnie ustalonego minimalnego progu punktowego (nie można go "oblać"), dlatego liczy się wyłącznie ostateczny wynik wyrażony w procentach.

Jak w najpopularniejszych rozszerzeniach zaprezentowały się wyniki matur? Łódź uzyskała z poszczególnych, najczęściej wybieranych przedmiotów następujące średnie:

  • Język angielski: ponad 5 000 zdających (średni wynik to 71,0%).
  • Matematyka: ponad 2 000 zdających (średni wynik to 42,4%).
  • Geografia: ponad 1 700 zdających (średni wynik to 45,0%).
  • Biologia: ponad 1 300 zdających (średni wynik to 43,3%).
  • Język polski: ponad 1 200 zdających (średni wynik to 50,4%).

Warto przeanalizować powyższe statystyki w kontekście swojego własnego wyniku na świadectwie. Jeśli Twój rezultat przewyższa średnią w regionie, masz bardzo dobrą pozycję startową podczas aplikowania na lokalne uczelnie. Pamiętaj też o systematycznym sprawdzaniu komunikatów komisji rekrutacyjnych wybranych szkół wyższych, by nie przegapić ważnych terminów związanych ze składaniem dokumentów.

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