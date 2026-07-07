15-latka nie żyje. Mieszkańcy mówią o koszmarze podczas Dni Wielunia. Dziewczynka ofiarą zwyrodnialców?

15-latka odebrała świadectwo, trzy dni później już nie żyła

26 czerwca 15-letnia Ania (imię ofiary zostało zmienione przez redakcję) odebrała świadectwo ukończenia I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu. Dzień później na miejskim Targowisku rozpoczynały się Dni Wielunia. Były występy muzyczne gwiazd, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne. Znajomi 15-latki opowiadają, że gdy inni świetnie się bawili, dziewczyna miała przechodzić prawdziwą gehennę. 29 czerwca w swoim domu nastolatka targnęła się na życie. Czy odebrała sobie życie z powodu piekła, którego miała doświadczyć? Na to pytanie odpowie prokuratorskie postępowanie.

- Prowadzimy śledztwo w sprawie ewentualnego nakłaniania lub zmuszania do popełnienia samobójstwa - mówi Jolanta Szkilnik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. - Na tę chwilę nikt nie usłyszał żadnych zarzutów, nikt nie został zatrzymany. Odtwarzamy ostatnie chwile życia zmarłej - dodaje.

Nastolatka padła ofiarą obrzydliwego przestępstwa?

Do śledczych nie dotarły też oficjalnie informacje o przestępstwie na tle seksualnym, którego Ania miała paść ofiarą. W Wieluniu i Wieruszowie mieszkańcy przekazują jednak informacje o krzywdzie, której doznała.

„Cały Wieluń aż huczy od tej tragedii wszyscy mówią co się stało, jak to możliwe że sprawca jest na wolności ?! Jak to jest że ludzie wiedzą a policja i sąd nie?! Znów czekacie aż rodzinka pomoże i ucieknie zagranicę?? I będziecie go szukać miesiącami!” - pisze w internecie jedna z mieszkanek.

„Oby dopadła sprawiedliwość tego kto na to zasłużył.....” - dodaje inna internautka.

„Taka młoda ,całe życie przed nią było a tych którzy się do tego przyczynili by się w piekle smażyli” - dopowiada pani Krystyna.

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Gdzie szukać pomocy w kryzysie emocjonalnym:

800 70 22 22 – całodobowa infolinia Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych (dostępny całą dobę)

116 111 – całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

W przypadku myśli samobójczych lub bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w najbliższym szpitalu

Imię ofiary zostało zmienione

Autor: MZ/ Materiały prasowe