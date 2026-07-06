19-latka zderzyła się z motocyklistą na drodze krajowej. Pojazdy doszczętnie spłonęły

Zderzenie toyoty z motocyklem na drodze krajowej nr 43

Do groźnego incydentu doszło w niedzielę, 5 lipca, w okolicach godziny 18:00 na trasie krajowej numer 43. W pobliżu zjazdu do miejscowości Popowice w Pątnowie zderzyły się dwa pojazdy. Służby błyskawicznie zjawiły się na miejscu i natychmiast rozpoczęły wnikliwą analizę sytuacji. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-latka kierująca samochodem marki Toyota, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku motocykliście. Jednośladem marki Yamaha podróżował 52- letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego - przekazała asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Siła uderzenia była na tyle duża, że oba środki transportu stanęły w płomieniach! Ogień strawił osobówkę oraz jednoślad całkowicie, pozostawiając na jezdni jedynie zwęglone wraki. Ranny kierowca Yamahy został przetransportowany do szpitala. Z kolei nastolatka prowadząca samochód oraz towarzyszące jej osoby zdołały o własnych siłach ewakuować się z auta przed ostatecznym rozprzestrzenieniem się śmiercionośnego pożaru.

Zarówno młoda kobieta kierująca Toyotą, jak i poszkodowany motocyklista zostali poddani badaniu alkomatem jeszcze w miejscu kraksy. Byli trzeźwi.

Wieluńska policja bada wypadek w Pątnowie

W rejonie zderzenia na wieluńskiej trasie szybkiego ruchu błyskawicznie interweniowały niezbędne jednostki ratunkowe. Swoje działania sprawnie prowadzili tam wezwani strażacy, załoga pogotowia ratunkowego oraz funkcjonariusze policji, którzy od razu po przyjeździe przystąpili do skoordynowanej akcji zabezpieczającej.

Śledczy oraz technicy od początku skupili się na precyzyjnym zabezpieczeniu całego obszaru wypadku. - Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali wszelkie niezbędne czynności procesowe m.in. oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli również ślady. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają wieluńscy śledczy - poinformowała asp. sztab. Katarzyna Grela.

Apel policji do kierowców po pożarze pojazdów

W związku z tą niebezpieczną sytuacją przedstawiciele wieluńskiej komendy zwrócili się bezpośrednio do osób podróżujących autami oraz jednośladami. Mundurowi z regionu stanowczo zaapelowali o zachowanie najwyższej ostrożności oraz okazywanie sobie wzajemnego szacunku podczas codziennego korzystania z publicznej infrastruktury drogowej.

„Motocykliści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego nawet pozornie niewielki błąd może mieć dla nich bardzo poważne konsekwencje. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady podczas wykonywania manewrów wyprzedzania, skręcania czy zmiany pasa ruchu. Z kolei motocykliści powinni pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów. Wspólna odpowiedzialność i przewidywanie zachowań innych uczestników ruchu to podstawa bezpiecznej podróży” - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym po wypadku w rejonie miejscowości Pątnów.

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