16-latek roztrzaskał się motocyklem na drzewie. Czerwony parawan w miejscu wypadku łamie serce

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-07 12:00

Potworny wypadek w miejscowości Wierzbowa, w gminie Wartkowice. W poniedziałkowy wieczór na łuku drogi życie stracił nastoletni chłopak. 16-latek jechał motocyklem typu cross. Nagle stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Widok czerwonego parawanu w miejscu wypadku łamie serce.

Nastolatek roztrzaskał się motocyklem na drzewie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 6 lipca, około godziny 19:25 w miejscowości Wierzbowa, w gminie Wartkowice. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 16-letni mieszkaniec Łodzi, kierując motocyklem typu cross, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo - przekazała mł. asp. Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Niestety, pomimo podjętej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować.

Polecany artykuł:

Uczepili się tramwaju i przejechali kilkaset metrów. Policja reaguje

Policja ustala przyczyny wypadku

Według ustaleń funkcjonariuszy nastolatek poruszał się w kasku ochronnym. Nie posiadał jednak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami, a motocykl nie był zarejestrowany.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Radiowóz i strażacy przy czerwonym parawanie w miejscu wypadku. Na miniaturowym zdjęciu parawan. Czytaj w SE Łódź.
Galeria zdjęć 3

Ważny apel policji do rodziców

Poddębiccy funkcjonariusze przypominają, że kierowanie pojazdami mechanicznymi wymaga odpowiednich uprawnień, umiejętności oraz przestrzegania obowiązujących przepisów. Z kolei jazda bez wymaganych uprawnień i pojazdem niedopuszczonym do ruchu znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń drogowych.

„Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na to, z jakich pojazdów korzystają niepełnoletni oraz czy odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miejscach do tego przeznaczonych. Odpowiedzialność, rozwaga i przestrzeganie prawa to podstawowe elementy wpływające na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego” - apelują mundurowi.

Polecany artykuł:

19-latka zderzyła się z motocyklistą na drodze krajowej. Pojazdy doszczętnie sp…
Grób Macieja G. motocyklisty który zginął w wypadku na Rondzie Grunwaldzkim
Sonda
Czy motocykliści jeżdżą bezpiecznie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK MOTOCYKLISTY
NIE ŻYJE NASTOLATEK