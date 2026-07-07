16-latek roztrzaskał się motocyklem na drzewie. Czerwony parawan w miejscu wypadku łamie serce

Nastolatek roztrzaskał się motocyklem na drzewie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 6 lipca, około godziny 19:25 w miejscowości Wierzbowa, w gminie Wartkowice. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 16-letni mieszkaniec Łodzi, kierując motocyklem typu cross, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo - przekazała mł. asp. Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Niestety, pomimo podjętej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować.

Policja ustala przyczyny wypadku

Według ustaleń funkcjonariuszy nastolatek poruszał się w kasku ochronnym. Nie posiadał jednak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami, a motocykl nie był zarejestrowany.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

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Ważny apel policji do rodziców

Poddębiccy funkcjonariusze przypominają, że kierowanie pojazdami mechanicznymi wymaga odpowiednich uprawnień, umiejętności oraz przestrzegania obowiązujących przepisów. Z kolei jazda bez wymaganych uprawnień i pojazdem niedopuszczonym do ruchu znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń drogowych.

„Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na to, z jakich pojazdów korzystają niepełnoletni oraz czy odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miejscach do tego przeznaczonych. Odpowiedzialność, rozwaga i przestrzeganie prawa to podstawowe elementy wpływające na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego” - apelują mundurowi.

Grób Macieja G. motocyklisty który zginął w wypadku na Rondzie Grunwaldzkim