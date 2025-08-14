Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Jest furtka dla wiernych, którzy chcą wyjechać na długi weekend

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-14 15:13

Żeby odpowiedzieć na pytanie: czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?, należy sprawdzić, czy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem nakazanym czy nie. W pierwszym przypadku na wiernych spoczywa obowiązek uczestnictwa we mszy św., w drugim - już nie. 15 sierpnia zalicza się do pierwszego grona, ale nie jest to równoznaczne z tym, że trzeba wtedy iść do kościoła. Dlaczego?

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Autor: Shutterstock, Żeby odpowiedzieć na pytanie: czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?, należy sprawdzić, czy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem nakazanym czy nie
  • Święto Wniebowzięcia NMP, choć nakazane, daje wiernym elastyczność w wypełnieniu obowiązku uczestnictwa we mszy świętej.
  • Zadośćuczynić nakazowi można zarówno w sam dzień świąteczny, jak i wieczorem dnia poprzedzającego.
  • Główne uroczystości odpustowe, w tym na Jasnej Górze, odbędą się 15 sierpnia.
  • Sprawdź, jak i gdzie możesz spełnić swój religijny obowiązek w to wyjątkowe święto!

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Z uwagi na to, że 15 sierpnia jest świętem nakazanym, każdy katolik powinien teoretycznie powinien udać się tego dnia do kościoła, bo w innym wypadku grozi to grzechem ciężkim. Praktyka pokazuje jednak, że ten obowiązek można wypełnić innego dnia.

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego - czytamy w kanonie 1248 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Wszystkim wiernym, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą wziąć udziału w mszy św. w piątek, 15 sierpnia, zostaje więc jeszcze ceremonia w czwartek, 14 sierpnia, wieczorem. Wszelkie uroczystości poświęcone wniebowzięciu NMP odbędą się jednak w piątek.

- W związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze przypada tzw. pierwszy sierpniowy szczyt pielgrzymkowy. Tradycyjnie 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP i rocznicę „Cudu nad Wisłą”, na jasnogórskim szczycie zostanie odprawiona msza św. odpustowa o godz. 11.00. Przewodniczył jej będzie abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W tym dniu główne uroczystości odpustowe odbywają się też m.in. w Kalwarii Pacławskiej i Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie świętowanie ma kilkudniowy charakter - informuje Konferencja Episkopatu Polski na swojej stronie internetowej. 

