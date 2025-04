Wielkanoc 2025. Czy w Wielką Sobotę trzeba iść do kościoła?

Nie trzeba, ale można - tak należy odpowiedzieć na pytanie: czy w Wielką Sobotę trzeba iść do kościoła? Choć drugi dzień Triduum Paschalnego nieodłącznie kojarzy się ze świeceniem pokarmów w świątyni, to jednocześnie nie jest świętem nakazanym. To oznacza z kolei brak obowiązku pójścia do kościoła ze święconką, co jest tak popularnym zwyczajem wśród katolickich rodzin.

Co więcej, w Wielką Sobotę, co łączy go z Wielkim Piątkiem, nawet nie odprawia się mszy świętych, ale niezależnie od tego wielu Polaków i tak decyduje się wybrać tego dnia do świątyni. To dlatego, że to jednocześnie dzień spoczynku Jezusa w grobie, adoracji Najświętszego Sakramentu i dzień błogosławieństwa, gdyż święci się:

ogień:

wodę;

pokarmy.

Co włożyć do koszyka wielkanocnego?

Tradycyjna święconka wielkanocna zmieniała się na przestrzeni lat, ale obecnie przyjmuje się, że w jej skład powinny wchodzić: chleb, jajka (również w formie pisanek), baranek, wędliny, chrzan i sól, choć w koszyczkach wielkanocnych pojawiają się oprócz tego: masło, babka lub paska, ser i ocet.

- Każdy z tych produktów ma symboliczne znaczenie. Chleb symbolizuje ciało Chrystusa, ma zapewniać pomyślność i dobrobyt. Jajko jest symbolem wiecznie odradzającego się życia było ochroną od złych mocy, chrzan – siły fizycznej, także znak pokonania goryczy męki Zbawiciela. Wędlina zapewnia zdrowie i dostatek, sól posiada moc odstraszania wszelkiego zła, a umieszczona w święconce, ma chronić przed zepsuciem - czytamy na stronie gov.pl.

Jak przypomina Małgorzata Dziura z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, ze święconką związane były niegdyś różne wierzenia. Zgodnie z jednym z nich należało po uroczystości poświęcenia szybko wracać do domu i omijać boczne drogi, by nie błądzić w ciągu roku. Z kolei szybki powrót miał zapewniać dziewczętom szybkie wyjście za mąż. Z koszykiem przyniesionym od święcenia należało ponadto obejść trzy razy dookoła chałupę, wytyczając bezpieczny krąg i zapewniając sobie powodzenie.