Szokujący finał sprawy igieł w cukierkach na Halloween! Nagłośniła ją znana standuperka. "Sprawca" namierzony

2025-11-03

Standuperka Aleksandra Popławska ujawniła, jak zakończyły się poszukiwania przez policję w Łodzi osób, które miały włożyć igły do cukierków na Halloween. Sprawę nagłośniła sama kobieta w piątek, 31 października, ale okazało się, że igły w cukierkach były pomysłem jednego z dzieci, które umieściło je tam dla żartu. Popławska opisała wszystko, prosząc, by osoby małoletniej nie dotknął hejt.

  • W Łodzi doszło do incydentu z igłami w cukierkach na Halloween, który wywołał ogólnopolskie poruszenie.
  • Początkowo sądzono, że to działanie przestępców, lecz okazało się, że za wszystkim stoi osoba małoletnia.
  • Dziecko umieściło igły w słodyczach w ramach "żartu", nieświadome konsekwencji.
  • Standuperka Aleksandra Popławska, która nagłośniła sprawę, prosi o powstrzymanie się od osądów. Jakie będą dalsze kroki w tej nietypowej sytuacji?

Łódź. Igły w cukierkach na Halloween. Standuperka Aleksandra Popławska tłumaczy

Nie przestępcy, a jedno z dzieci włożyło do cukierków na Halloween igły - do zdarzenia doszło w Łodzi, o czym poinformowała standuperka Aleksandra Popławska. Kobieta opisała wszystko na swoim profilu facebookowym, jako że wcześniej sama nagłośniła sprawę, ostrzegając przed feralnymi cukierkami, które miały być wręczane milusińskim m.in. na Bałutach. 

Dziś okazało się, że sprawcą zdarzenia jest osoba małoletnia, która umieściła igły w cukierkach w ramach... żartu. Absolutnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji (które ponosi) i ich - także medialnej skali. Z troski o to dziecko i jego rodziców i z obawy przed internetowym linczem, który nie wniósłby do sprawy nic dobrego, chciałabym zakończyć ten temat - na poziomie publicznym, bo oczywiście sprawa nie zostanie zignorowana - napisała Popławska.

Kobieta poprosiła jednocześnie wszystkie osoby, do których dotrze powyższa wiadomość o "zaniechanie ocen, komentarzy, snucia insynuacji, które mogą w niesprawiedliwy sposób dotknąć wielu osób". 

Ostatnie godziny kosztowały mnie bardzo wiele i życzę Wam i sobie spokoju i odpoczynku - dodała standuperka w ostatnim zdaniu wpisu.

