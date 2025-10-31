39-latka i jej 19-letni syn trafili do więzienia! Policja mówi o "kryminalnej rodzince"

Michał Michalak
2025-10-31 11:07

Policjanci ze Zgierza zatrzymali 39-letnią kobietę i jej 19-letniego syna, którzy byli poszukiwani do odbycia kary pozbawienia wolności. O szczegółach zdarzenia mundurowi poinformowali w czwartek, 30 października. Chłopak wpadł w ręce funkcjonariuszy na jednym z osiedli, czemu przyglądała się z kolei jego matka. Policjanci rozpoznali ją, gdy stała w pobliżu radiowozu i również zatrzymali.

Zgierz. Matka i jej 19-letni syn przewiezieni do więzienia

Autor: KPP w Zgierzu; wal_172619/ Pixabay.com Policjanci ze Zgierza zatrzymali 39-letnią kobietę (ilustracja) i jej 19-letniego syna (na zdjęciu), którzy byli poszukiwani do odbycia kary pozbawienia wolności
  • W Zgierzu zatrzymano 19-latka i jego 39-letnią matkę, którzy byli poszukiwani przez sąd do odbycia kary więzienia.
  • Chłopak usłyszał wyrok za znęcanie się, a jego matka za oszustwo - oboje wpadli w ręce policji na tym samym osiedlu.
  • 19-latek spędzi rok w więzieniu, a jego matka 10 miesięcy.
  • Jak doszło do tego podwójnego zatrzymania i jakie były okoliczności ujęcia matki?

Zgierz. 39-latka z 19-letnim synem trafili do więzienia

Znęcanie się i oszustwo - to przestępstwa, za jakie usłyszeli wyroki więzienia, odpowiednio, 19-latek ze Zgierza i jego 39-letnia matka - nazwani przez mundurowych "kryminalną rodzinką". Obydwoje zostali zatrzymali przez policję w tym samym miejscu, tj. na jednym z osiedli, ale w innych okolicznościach. 22 października mundurowi ze Zgierza, mając wcześniej informacje, gdzie może przebywać poszukiwany, ruszyli do akcji i ujęli 19-latka po krótkiej obserwacji. Przy okazji udało im się również zatrzymać jego matkę.

Kiedy bezpiecznie transportowali 19-latka do radiowozu, policjanci spostrzegli, że obok pojazdu służbowego stoi kobieta, która przygląda się całemu zdarzeniu. Funkcjonariusze szybko rozpoznali w niej matkę chłopaka, która również jest poszukiwana, zgodnie z sądowym nakazem doprowadzenia - poinformował sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Za znęcanie się 19-latek trafił do więzienia na rok, a za oszustwo jego matka spędzi w zamknięciu najbliższe 10 miesięcy.

RODZINA
ZGIERZ
POSZUKIWANI