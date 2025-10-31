W Zgierzu zatrzymano 19-latka i jego 39-letnią matkę, którzy byli poszukiwani przez sąd do odbycia kary więzienia.

Chłopak usłyszał wyrok za znęcanie się, a jego matka za oszustwo - oboje wpadli w ręce policji na tym samym osiedlu.

19-latek spędzi rok w więzieniu, a jego matka 10 miesięcy.

Jak doszło do tego podwójnego zatrzymania i jakie były okoliczności ujęcia matki?

Zgierz. 39-latka z 19-letnim synem trafili do więzienia

Znęcanie się i oszustwo - to przestępstwa, za jakie usłyszeli wyroki więzienia, odpowiednio, 19-latek ze Zgierza i jego 39-letnia matka - nazwani przez mundurowych "kryminalną rodzinką". Obydwoje zostali zatrzymali przez policję w tym samym miejscu, tj. na jednym z osiedli, ale w innych okolicznościach. 22 października mundurowi ze Zgierza, mając wcześniej informacje, gdzie może przebywać poszukiwany, ruszyli do akcji i ujęli 19-latka po krótkiej obserwacji. Przy okazji udało im się również zatrzymać jego matkę.

- Kiedy bezpiecznie transportowali 19-latka do radiowozu, policjanci spostrzegli, że obok pojazdu służbowego stoi kobieta, która przygląda się całemu zdarzeniu. Funkcjonariusze szybko rozpoznali w niej matkę chłopaka, która również jest poszukiwana, zgodnie z sądowym nakazem doprowadzenia - poinformował sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Za znęcanie się 19-latek trafił do więzienia na rok, a za oszustwo jego matka spędzi w zamknięciu najbliższe 10 miesięcy.