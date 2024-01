Łódź. Agresywny mężczyzna zatrzymany w Manufakturze. Był poszukiwany

Poszukiwany przez policję mężczyzna został zatrzymany w galerii handlowej Manufaktura w Łodzi. Do zdarzenia w sobotę, 20 stycznia, w godzinach wieczornych, a o zdarzeniu zrobiło się głośno za sprawą filmu z interwencji slużb, który został opublikowany na Tik Toku - obejrzało go ponad 750 tys. osób. Jak informuje Tulodz.pl, podejrzany osobnik w wieku ok. 50 lat zachowywał się agresywnie i zaczepiał klientów strefy Qulinarium. Na miejscu pojawiła się ochrona, ale nie dość, że mężczyzna nie chciał opuścić budynku, to naruszył nietykalność cielesną jednego z pracowników, wobec czego został obezwładniony. Następnie na miejsce wezwano policję, która potwierdza powyższe ustalenia.

- Agresor został zatrzymany, a w toku prowadzonych przez nas czynności wyszło na jaw, że był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Znajdował się ponadto pod wpływem alkoholu i wdał się w szarpaninę z jednym z ochroniarzy - informuje Komenda Miejska Policji w Łodzi.

Żaden z klientów Manufaktury nie został poszkodowany w wyniku zdarzenia.